Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent снова опустилась ниже $40 за баррель
Цена нефти Brent подешевела на 4,27%, опустившись ниже $40 за баррель, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI тоже упали в цене на 4,9% до $37,67 за баррель.
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Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.
Известия 05:30
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Политика
Путин анонсировал появление у России контргиперзвукового оружия
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране ведется разработка средств борьбы с гиперзвуковым оружием.
Известия 06:12
Общество
Голикова назвала дату пика заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся в России на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней.
Новгородские ведомости вчера в 06:02
Здоровье
Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно
В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru 06:23
Происшествия
Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету
13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.
Lenta.ru 06:06
Здоровье
В Прикамье выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июня, выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 06:06
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Культура
Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами
Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru 12 июня в 06:15
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Происшествия
В Подмосковье полицейский перестрелял напавших на него хулиганов
Сотрудник полиции подстрелил троих пьяных хулиганов в Подмосковье. Пострадавшим оказана медпомощь.
Московский Комсомолец 04:03
Общество
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Общество
В России за сутки выявили более 8,8 тыс. случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 835 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
Мойка78 04:06
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова
Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
Общество
С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений
Начиная с понедельника, 15 июня, Республика Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений по коронавирусу.
RT на русском вчера в 17:18
Здоровье
Еще 69 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
Как сообщает оперштаб по региону, один человек скончался. На 14 июня в регионе обследовано146285 человек.
Алтайская правда 02:15
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Общество
118 человек за сутки заболели коронавирусом в Саратовской области
Заболевшие находятся под меднаблюдением, их контактный круг установлен. На 13 июня в Саратовской области инфицированы уже 4480 человек.
Kursk.com вчера в 03:48
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта «Слатина» в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта «Слатина» в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Космос
Потенциально обитаемые планеты предложено искать по пыли
Naked Science 11 июня в 02:49
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Политика
Сатановский назвал причину отказа США представить снимки по делу МН17
Известный политолог Евгений Сатановский в своем блоге заявил, что отказ США от предоставления дополнительных доказательств в виде спутниковых снимков по делу о крушении МН17, говорит о том, что Вашингтон не намерен ввязываться в скандал, опасаясь быть разоблаченным.
Южный Федеральный 06:23