Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent снова опустилась ниже $40 за баррель

Цена нефти Brent подешевела на 4,27%, опустившись ниже $40 за баррель, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI тоже упали в цене на 4,9% до $37,67 за баррель.
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Мировые цены на нефть начали расти

News.ru08:20

Цена нефти Brent впервые с мая упала ниже 37-ми долларов за баррель

Эхо Москвы04:03

WTI опустилась в стоимости ниже $36 за баррель

Газета.Ruвчера в 12:45

Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

РБК03:10

Цена нефти Brent опустилась ниже $38

ТАССвчера в 12:38

Новости кризиса 12 июня: в России увеличили пособия по безработице, пенсионеры получат новые выплаты, а дефицит бюджета засекретили

URA.Ru00:00

Нефть WTI опустилась ниже $36 за баррель

REGNUMвчера в 14:49
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия

Атомная подлодка загорелась во Франции

Загорелась подлодка типа «Рюби», носящая название Perle (в переводе с французского — «Жемчужина»).
Lenta.ru 12:47
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Происшествия

Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова

РБК вчера в 14:52
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
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Милевский рассказал о серьезном конфликте с Алиевым

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский вспомнил о том, как они со своим другом по киевскому «Динамо» Александром Алиевым играли в карты с Валентином Белькевичем и Максимом Шацких.
ProstoProSport 05:38
Здоровье

Врач дал советы по правильному потреблению воды в жару

Во время жаркого периода медик советует предлагать детям воду примерно раз в полчаса.
ToDay News Ufa 06:27
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Наука

Найдена новая угроза коронавируса для организма человека

Коронавирусная инфекция представляет глобальную угрозу всей нервной системе.
Lenta.ru 13:13
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Общество

Меланья Трамп перед переездом в Белый дом добилась пересмотра брачного контракта

Первая леди США Меланья Трамп переехала в Белый дом спустя только четыре с половиной месяца после вступления Дональда Трампа в должность президента, поскольку добивалась пересмотра условий брачного договора, пишет Washington Post со ссылкой на книгу сотрудницы издания Мэри Джордан.
Взгляд.ру 11:18
Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
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Политика

Зеленский заявил о намерении вернуть вопрос Крыма в повестку дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение вопроса Крыма на повестку дня.
Коммерсантъ 12:41
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Авто

В России появился новый Land Rover Defender

Компания Jaguar Land Rover начала прием заказов в России на первые 130 внедорожников Land Rover Defender нового поколения в комплектациях S и HSE.
Автоновости дня вчера в 07:11
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Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»

Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
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Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
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Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru 12:19
Футбол

РФС получил от «Монако» солидарные выплаты за Головина

Российский футбольный союз (РФС) завершил процедуру получения солидарных выплат от "Монако" за трансфер полузащитника сборной России Александра Головина, сообщили в службе коммуникаций организации.
РИА Новости вчера в 04:22
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08
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Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году

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Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

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Экономика

Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС

Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт 08:30
Происшествия

В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону

Москва, 12 июня 2020, 14:03 — REGNUM Очередной новый способ выманивания денежных средств у граждан России посредством телефона придумали мошенники.
REGNUM 07:03
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Общество

«Газпром» назвал задержание руководства Белгазпромбанка незаконным

"Газпром" прокомментировал задержание в Белоруссии топ-менеджеров Белгазпромбанка.
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Гаджеты

Samsung готовит «облегчённую» версию флагманского смартфона Galaxy S20

Evo-rus.com вчера в 14:57
Общество

В Оренбургской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 21 июня, сообщает оперативный штаб области.
РИА Новости 10:37
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Происшествия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.
Известия 11:24
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Игры

В новом трейлере Deathloop студии Arkane много убийств и смертей

Игромания.ру вчера в 17:39
Футбол

Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне, Лигу Европы – в Германии

Сразу несколько источников утверждают, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов будет завершён в Лиссабоне в формате "финала восьми", начиная с четвертьфинального раунда.
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Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 11:01
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Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что большинство российских граждан разделяют и поддерживают позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию России.
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Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Экономика

Кабмин направит свыше 12 млрд регионам на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит более 12 млрд на субсидии регионам для выплат семьям с детьми.
РЕН ТВ вчера в 04:46
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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