Энергетика

КомпанияКомпанияЦена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Котировки нефти Brent в четверг, 11 июня, показывают отрицательную динамику. Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
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Падение цен на нефть в четверг ускорилось

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Нефть WTI опустилась ниже $36 за баррель

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Нефть Brent опустилась ниже $39 за баррель

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В России ускорилось падение цен на гречку, рухнули цены на пшено

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Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы

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Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Интернет

СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
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Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
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