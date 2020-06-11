Энергетика
КомпанияЦена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Котировки нефти Brent в четверг, 11 июня, показывают отрицательную динамику. Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
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Кино
Индиану Джонса назвали лучшим киногероем в истории
Народные новости 14:01
Финансы
Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов
На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:04
Интернет
СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
РБК 20:45
Политика
Комитет сената США одобрил оборонный бюджет
Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:53
Здоровье
В Свердловской области выявлено ещё 312 больных коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 312 человек.
Уральский меридиан 03:36
Технологии
Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020
Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.
3DNews 15:05
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец 11:05
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Здоровье
Украина может ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса
За последние сутки ведомством был зафиксирован антирекорд по количество новых инфицированных.
MedikForum.ru 18:38
Общество
Из-за коронавируса губернатор Кузбасса выпустил новое распоряжение
Режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Такое распоряжение подписал Сергей Цивилёв в четверг.
ВашГород.ру 07:18
Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на появление его в Telegram
Московский Комсомолец 08:51
Экономика
Dow Jones опустился на 5,5% с начала торгов
Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжают снижаться, индекс Dow Jones уже опустился на 5,5% и движется к 25 000 пунктов.
REGNUM 14:15
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Гаджеты
После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4
Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной.
iXBT.com 08:57
Политика
Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
Северокорейский министр иностранных дел Ли Сон Гвон, подводя итоги двух лет, прошедших с момента первого саммита КНДР - США, заявил о безнадежности, которая характеризует отношения двух стран в данный момент, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РИА Новости 18:16
Здоровье
Новосибирский губернатор назвал условия для победы над коронавирусом
Иммунизация населения поможет победить коронавирус, считает губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Atas.info 21:27
Общество
Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС 09 июня в 20:03
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Здоровье
Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service 12:50