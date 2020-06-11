Котировки нефти Brent в четверг, 11 июня, показывают отрицательную динамику. Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.

Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель

Финансы Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 17

Интернет СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате. 7

Политика Комитет сената США одобрил оборонный бюджет Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Технологии Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020 Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.

Экономика Dow Jones опустился на 5,5% с начала торгов Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжают снижаться, индекс Dow Jones уже опустился на 5,5% и движется к 25 000 пунктов. 4

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,4K

Гаджеты После анонса Xiaomi Mi Band 5 обрушились цены на Xiaomi Mi Band 4 Сегодня был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд инноваций по сравнению с предшественником, но при этом очень привлекательную цену, сделавшую покупку Xiaomi Mi Band 4 практически бессмысленной. 8

Политика Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными Северокорейский министр иностранных дел Ли Сон Гвон, подводя итоги двух лет, прошедших с момента первого саммита КНДР - США, заявил о безнадежности, которая характеризует отношения двух стран в данный момент, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Футбол «Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры "Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Здоровье Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса. 8

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 26