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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent снова упала ниже $40 за баррель

Котировки упали на 0,37% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подешевела на 0,27%, до $37,20 за баррель. Напомним, что до этого цена на нефть Brent опускалась ниже $40 за баррель 8 сентября.В источнике
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ПРАЙМ

Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США

ПРАЙМ07:26
Российская газета

Кубышка для сибирской нефти

Российская газета04:12
Вести.Ru

Цена на нефть марки Brent снова падает

Вести.Ru23:33
Татар-информ

Цена нефти Brent вновь опустилась ниже 40 долларов

Татар-информ02:22
Газета.Ru

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru01:15
Вечерняя Москва

Мировые цены на нефть упали на опасениях по спросу

Вечерняя Москва01:32
Аргументы и Факты

Цены на нефть марки Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:39

Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
REGNUM02:34
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, итоговое решение зависит от действий России.
РБК06:07
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ruвчера в 13:56
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В Немане при реконструкции нашли две старинные иконы

В Немане при проведении реконструкции одной из площадок проекта «Малые города и исторические поселения» обнаружили две старинные иконы Пресвятой Богородицы, именуемая «Знамение», и Николая Чудотворца.
КП - Калининград08:20