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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent снова упала ниже $40 за баррель

Котировки упали на 0,37% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подешевела на 0,27%, до $37,20 за баррель. Напомним, что до этого цена на нефть Brent опускалась ниже $40 за баррель 8 сентября.В источнике
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Российская газета

Кубышка для сибирской нефти

Российская газета04:12
Газета.Ru

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru01:15
Аргументы и Факты

Цены на нефть марки Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:39
Татар-информ

Цена нефти Brent вновь опустилась ниже 40 долларов

Татар-информ02:22
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке

ПРАЙМ01:31
REGNUM

Рынок нефти не будет активен до выборов в США — эксперт

REGNUM06:11
Вести.Ru

Цена на нефть марки Brent снова падает

Вести.Ru23:33

За сутки в Алтайском крае выздоровели 87 пациентов с коронавирусом

Общее число выписанных на 11 сентября 2020 года составляет 11 121.Таким образом, из 12 405 заражённых на сегодняшний день проходят лечение 902 человека, из них в госпиталях находятся 796 пациентов, амбулаторное лечение получают 106 пациентов.
За сутки в Алтайском крае выздоровели 87 пациентов с коронавирусом
Катунь 2405:30
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МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.comвчера в 07:48
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Средний возраст страдающих алкоголизмом россиян назвал Минздрав

Большая часть соотечественников с алкогольной зависимостью — люди в возрасте от 30 до 50 лет, заявил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.
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