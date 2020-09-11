Цена нефти Brent снова упала ниже $40 за баррель
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Котировки упали на 0,37% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подешевела на 0,27%, до $37,20 за баррель. Напомним, что до этого цена на нефть Brent опускалась ниже $40 за баррель 8 сентября.В источнике
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