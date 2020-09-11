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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent снова упала ниже $40 за баррель

Котировки упали на 0,37% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подешевела на 0,27%, до $37,20 за баррель. Напомним, что до этого цена на нефть Brent опускалась ниже $40 за баррель 8 сентября.В источнике
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Российская газета

Кубышка для сибирской нефти

Российская газета04:12
REGNUM

Рынок нефти не будет активен до выборов в США — эксперт

REGNUM06:11
Аргументы и Факты

Цены на нефть марки Brent упали ниже 40 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:39
Татар-информ

Цена нефти Brent вновь опустилась ниже 40 долларов

Татар-информ02:22
Газета.Ru

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Газета.Ru01:15
Вести.Ru

Цена на нефть марки Brent снова падает

Вести.Ru23:33
Kadara.ru

Предложение на нефтяном рынке опять превышает спрос

Kadara.ruвчера в 09:09

Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
RT на русском07:10
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заражённых COVID-19

Мясников подчеркнул, что нужно радоваться тому, что число заражённых растёт, ведь чем больше бессимптомных носителей коронавируса и заболевших в лёгкой форме, тем быстрее будет достигнут порог «стадного популяционного иммунитета».
News.ru07:37
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Судья в США потребовал допросить саудитов по теракту 11 сентября

Вслед за Иглсоном авторы статьи утверждают, что хотя нью-йоркский судья не может напрямую заставить саудовские власти подчиняться, «любое открытое неповиновение решению суда со стороны саудовцев или сопротивление со стороны некоторых из названных фигур может еще больше обострить отношения» между Саудовской Аравией и США.
ИА Красная Весна04:04
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МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ru03:46
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Песков: Путин не общался с врио главы ЕАО перед выборами из-за графика

Президент России Владимир Путин не пообщался с врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславом Гольдштейном перед единым днем голосования (ЕДГ) по организационным причинам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ07:00
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Глава Rio Tinto после скандала с пещерами аборигенов уйдет в отставку

Главный исполнительный директор австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto Жан-Себастьян Жак до 31 марта 2021 года покинет свою должность после скандала с разрушением древних пещер в Австралии.
РБК05:50

В Берлине начались переговоры политсоветников «нормандского формата»

В Берлине начались переговоры политсоветников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию, с российской стороны в них участвует замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости07:34
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Китай ввел ограничения на работу американских дипломатов в стране

Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов в КНР в ответ на аналогичные меры в отношении сотрудников китайских дипмиссий в США, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
РИА Новости07:11