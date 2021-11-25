Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд отправил под домашний арест начальника Государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны РФ Капустин Яр генерал-полковника Олега Кислова по делу о хищении 300 тонн топлива на общую сумму более 2 млн рублей.
Медики идентифицировали полип, удаленный у президента США Джо Байдена во время колоноскопии, как трубчатую аденому - доброкачественное, но потенциально предраковое образование, не требующее в настоящее время дальнейшего вмешательства, говорится в сообщении врача Белого дома Кевина О'Коннора.
Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией, однако политолог Александр Рар считает, что кабинет министров ФРГ уделил недостаточно внимания отношениям двух стран в коалиционном договоре, передает телеканал «Известия».