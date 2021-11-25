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Цена нефти Brent составила $82,34 за баррель

Цены на нефть стабильны в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и ждут ответных шагов ОПЕК+ после решения США и ряда других стран о продаже нефти из стратегических резервов.
Интерфакс
Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56%, до $75,19 за баррель.
OilCapital.ru
Нефть начала расти во вторник, 23 ноября, после заявления президента США Джо Байдена о том, что Министерство энергетики высвободит из стратегического резерва 50 миллионов баррелей нефти.
Компания
США просили ОПЕК и Россию увеличить добычу нефти в декабре на 800 000 баррелей в сутки, писал в начале ноября Bloomberg со ссылкой на источники.
Forbes

Подробнее о событии

Цена нефти Brent составила $82,34 за баррель
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