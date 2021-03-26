Стоимость нефти марки Brent выросла на 5% после инцидента в Суэцком канале
Нефть марки Brent стала торговаться на уровне 64,5 доллара за баррель, американская WTI прибавила 4,5% и превысила цену в 61 доллар. Стремительный рост нефтяных цен в значительной мере вызван блокировкой Суэцкого канала, через него проходит 30% мировых контейнерных перевозок.В источнике
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Цена на нефть марки Brent выросла на пять процентов из-за блокировки Суэцкого канала
ТК Звездавчера в 00:56
После перекрытия Суэцкого канала на 5% выросла цена на нефть марки Brent
ИА Красная Веснавчера в 18:02