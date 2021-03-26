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Экономика сегодня

Стоимость нефти марки Brent выросла на 5% после инцидента в Суэцком канале

Нефть марки Brent стала торговаться на уровне 64,5 доллара за баррель, американская WTI прибавила 4,5% и превысила цену в 61 доллар. Стремительный рост нефтяных цен в значительной мере вызван блокировкой Суэцкого канала, через него проходит 30% мировых контейнерных перевозок.В источнике
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Нефть серьезно растет из-за ситуации в Суэцком канале

ПРАЙМвчера в 13:51

Цена на нефть марки Brent выросла на пять процентов из-за блокировки Суэцкого канала

ТК Звездавчера в 00:56

Рост котировок Brent и WTI ускорился на опасениях за поставки

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Закрытие Суэцкого канала открыло нефти дорогу к $50

REGNUMвчера в 06:03

Цена нефти Brent стабилизировалась над уровнем $62,5

OilCapital.ruвчера в 05:27

Котировки нефти ускорили рост на фоне опасений по поводу блокировки Суэцкого канала -BCS Express

Финмаркетвчера в 11:20

После перекрытия Суэцкого канала на 5% выросла цена на нефть марки Brent

ИА Красная Веснавчера в 18:02
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Смартфон Mi Mix нового поколения с гибким дисплеем от Xiaomi представят 29 марта

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, в ближайший понедельник, 29 марта, компания Xiaomi проведет крупную весеннюю презентацию, на которой будет представлен Mi Mix нового поколения.
Evo-rus.comвчера в 02:21