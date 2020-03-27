Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,92% - до $23,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:11 мск.

Цена нефти Brent упала более чем на 7%

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