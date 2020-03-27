Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent упала более чем на 7%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,92% - до $23,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:11 мск.
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Власти Саудовской Аравии отрицают, что королевство обсуждает с Россией расширение числа участников ОПЕК+

Эхо Москвы27 марта в 10:31

Падение цены нефти Brent ускорилось, курс доллара превысил 79 рублей

Росбалт27 марта в 10:48

Цена нефти Brent упала более чем на 7%

ТАССвчера в 18:30
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Политика

Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничений из-за вируса

Несоблюдение ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, является преступной халатностью, заявил президент России Владимир Путин на совещании со своими полпредами в федеральных округах страны.
РБК 09:25
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации

Дмитрий Медведев опубликовал в своём Instagram обращение к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 17:08
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Происшествия

В московской больнице умерла еще одна пациентка с коронавирусом

Женщина 84 лет с коронавирусом умерла в Москве, она страдала сахарным диабетом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ТАСС 06:51
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Парламентарии цитируют "недавние заключения" подразделения ЕС East StratCom Task Force и говорят о том, что эти выводы указывают на их точку зрения.
РИА Новости 02:13
Интернет

Telegram добавил папки для чатов и каналов

Как сообщают официальные представители Telegram, теперь каждый из пользователей может размещать чаты в папки по сферам, таким как "Работа", "Семья", "Развлечения" и другие.
iReactor 09:14
Происшествия

СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве

Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:25
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Политика

Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов Украины

Верховная рада поддержала постановление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра финансов страны Игоря Уманского.
ТАСС 07:27
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:09
Политика

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID

Президент России Владимир Путин на совещании попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:13
Общество

Парки, магазины строительной и бытовой техники закроют на Кубани

Регион online 08:49
Финансы

Доллар за 80. Российский рубль теряет позиции на фоне дешевеющей нефти

На фоне падения нефтяных котировок марки Brent на 4,15%, потерял свои позиции и российский рубль.
Магнитогорский рабочий 08:30
Происшествия

Пристройка к зданию правительства загорелась в Севастополе

В Севастополе ликвидирован пожар в пристройке к зданию правительства. Следователи проводят проверку по факту возгорания.
Известия 08:56
Общество

Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Газета.Ru 07:08
Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
Общество

В Калининградской области режим самоизоляции вводится для всех граждан

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в регионе с 31 марта вводится режим самоизоляции для всех граждан.
RT на русском 05:46
Здоровье

В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

"По состоянию на 12:00 (мск) на территории Ивановской области официально зарегистрированы 7 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане госпитализированы в отдельные боксы, самочувствие нормальное", - говорится в сообщении.
РИА Новости 28 марта в 06:48
Общество

Принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из карантина

Наследник королевы Великобритании принц Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирус COVID-19, после лечения и консультации с врачом прекратил соблюдать режим самоизоляции, сообщает BBC News со ссылкой представителя королевской резиденции Кларенс-хаус.
Коммерсантъ 09:01
Энергетика

Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
РБК 07:47
Общество

Правительство Чечни объяснило появление патруля «джедаев» в Грозном

В ролике видно, как полицейский патруль переходит улицу, держа в рука палки наподобие джедайских лазерных мечей из «Звездных войн».
Ридус 06:48
Экономика

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты сотрудникам

Сбербанк России планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 08:38
Экономика

В Москве рухнул рынок аренды жилья

Рынок аренды жилья в Москве рухнул из-за ситуации с нефтью и пандемии коронавируса.
9111.ru 04:41
Политика

В Кремле оценили ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавирусного заболевания, соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения, заявил Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:50
Политика

Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует позднее в понедельник провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Интерфакс 09:04
Происшествия

Жителя Ямала ждет суд за выгул собаки в нарушение режима самоизоляции

Дело об административном правонарушении возбудили в городе Губкинский (ЯНАО) в отношении местного жителя, который нарушил режим самоизоляции, выгуливая собаку, теперь его ждет суд, сообщил главный санитарный врач муниципалитета Виталий Кошара.
РИА Новости 06:12
Происшествия

В Якутске мужчина убил двух взрослых и двух детей

Региональные следственные органы сообщают, что в жилом доме, расположенном по ул. 1 База г. Якутска, обнаружены тела 2х взрослых и двух малолетних детей с признаками насильственной смерти.
Piter.tv 03:30
Общество

Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости

Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти.
Известия вчера в 22:40
Общество

Максимальное пособие по безработице увеличено до 12,3 тыс. рублей

Правительство России увеличило максимальную выплату по пособию по безработице до 12,3 тыс. руб. Ранее выплата составляла 8 тыс. руб. Минимальная выплата назначена на уровне 1,5 тыс. руб. О необходимости увеличения максимальной выплаты пособия до уровня минимальной оплаты труда заявил президент Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.
Коммерсантъ 09:08
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