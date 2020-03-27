Энергетика
ТАССЦена нефти Brent упала более чем на 7%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,92% - до $23,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:11 мск.
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Власти Саудовской Аравии отрицают, что королевство обсуждает с Россией расширение числа участников ОПЕК+
Эхо Москвы27 марта в 10:31
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Комментарии
Политика
Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничений из-за вируса
Несоблюдение ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, является преступной халатностью, заявил президент России Владимир Путин на совещании со своими полпредами в федеральных округах страны.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации
Дмитрий Медведев опубликовал в своём Instagram обращение к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавируса.
Происшествия
В московской больнице умерла еще одна пациентка с коронавирусом
Женщина 84 лет с коронавирусом умерла в Москве, она страдала сахарным диабетом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Парламентарии цитируют "недавние заключения" подразделения ЕС East StratCom Task Force и говорят о том, что эти выводы указывают на их точку зрения.
Интернет
Telegram добавил папки для чатов и каналов
Как сообщают официальные представители Telegram, теперь каждый из пользователей может размещать чаты в папки по сферам, таким как "Работа", "Семья", "Развлечения" и другие.
Происшествия
СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве
Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов Украины
Верховная рада поддержала постановление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра финансов страны Игоря Уманского.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Политика
Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID
Президент России Владимир Путин на совещании попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом.
Общество
Парки, магазины строительной и бытовой техники закроют на Кубани
Финансы
Доллар за 80. Российский рубль теряет позиции на фоне дешевеющей нефти
На фоне падения нефтяных котировок марки Brent на 4,15%, потерял свои позиции и российский рубль.
Происшествия
Пристройка к зданию правительства загорелась в Севастополе
В Севастополе ликвидирован пожар в пристройке к зданию правительства. Следователи проводят проверку по факту возгорания.
Общество
Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Общество
«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России
Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Общество
В Калининградской области режим самоизоляции вводится для всех граждан
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в регионе с 31 марта вводится режим самоизоляции для всех граждан.
Здоровье
В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
"По состоянию на 12:00 (мск) на территории Ивановской области официально зарегистрированы 7 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане госпитализированы в отдельные боксы, самочувствие нормальное", - говорится в сообщении.
Общество
Принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из карантина
Наследник королевы Великобритании принц Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирус COVID-19, после лечения и консультации с врачом прекратил соблюдать режим самоизоляции, сообщает BBC News со ссылкой представителя королевской резиденции Кларенс-хаус.
Энергетика
Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
Общество
Правительство Чечни объяснило появление патруля «джедаев» в Грозном
В ролике видно, как полицейский патруль переходит улицу, держа в рука палки наподобие джедайских лазерных мечей из «Звездных войн».
Экономика
Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты сотрудникам
Сбербанк России планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Экономика
В Москве рухнул рынок аренды жилья
Рынок аренды жилья в Москве рухнул из-за ситуации с нефтью и пандемии коронавируса.
Политика
В Кремле оценили ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавирусного заболевания, соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения, заявил Дмитрий Песков.
Политика
Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует позднее в понедельник провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Происшествия
Жителя Ямала ждет суд за выгул собаки в нарушение режима самоизоляции
Дело об административном правонарушении возбудили в городе Губкинский (ЯНАО) в отношении местного жителя, который нарушил режим самоизоляции, выгуливая собаку, теперь его ждет суд, сообщил главный санитарный врач муниципалитета Виталий Кошара.
Происшествия
В Якутске мужчина убил двух взрослых и двух детей
Региональные следственные органы сообщают, что в жилом доме, расположенном по ул. 1 База г. Якутска, обнаружены тела 2х взрослых и двух малолетних детей с признаками насильственной смерти.
Общество
Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости
Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти.
Общество
Максимальное пособие по безработице увеличено до 12,3 тыс. рублей
Правительство России увеличило максимальную выплату по пособию по безработице до 12,3 тыс. руб. Ранее выплата составляла 8 тыс. руб. Минимальная выплата назначена на уровне 1,5 тыс. руб. О необходимости увеличения максимальной выплаты пособия до уровня минимальной оплаты труда заявил президент Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.