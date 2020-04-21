Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти Brent упала до $18 за баррель

Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель. В ходе торгов стоимость июньских фьючерсов падала до $17,9. В 22:30 Brent торговалась на уровне $19,8 за баррель. При открытии торгов стоимость этой нефти составляла $26.
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Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов

Российская газета14:04

Нефть Brent впервые с 2002 года опустилась ниже $19

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Нефть марки Brent повторила антирекорд 19-летней давности

Московский Комсомолец14:04

Цена нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001

Комсомольская правда14:43

Июльские фьючерсы WTI восстановились до $13

REGNUM16:46

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель. WTI - ниже $7

ТАСС13:53

Цена на нефть WTI вновь опустилась ниже $10 за баррель

Rambler News Service14:07
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Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
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В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

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В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
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ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
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Движение пассажирского транспорта приостановили севернее Поронайска

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Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
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Общество

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
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Общество

Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными

Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
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Гидроксихлорохин в США признали неэффективным против COVID-19

Стоит напомнить, что гидроксихлорохин активно продвигал президент США Дональд Трамп.
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Volkswagen прекратит разработку новых кроссоверов

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Кудрин считает, что расходы на медицину должны вырасти до 10% ВВП

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает реальным в перспективе довести расходы государства на здравоохранение до 10% ВВП.
Свободная Пресса 02:02
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Общество

Путин поручил решить вопрос со строительством мостов в Приморье

РИА Новости 08:20
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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Общество

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Российская газета 13:45
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ

Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
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Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
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Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
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Трамп приостановит выдачу грин-карт

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах ограничить въезд в страну иностранцам, желающим жить и работать в штатах.
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В Совфеде предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя

Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой использовать конфискованный нелегальный алкоголь при производстве антисептиков.
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Омский режиссер Иван Щеголев скончался от коронавируса

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В Хакасии скончался пациент с коронавирусом

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Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
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Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
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Новак оценил рекордный обвал цен на нефть марки WTI

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Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2020 Update

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В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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