Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель. В ходе торгов стоимость июньских фьючерсов падала до $17,9. В 22:30 Brent торговалась на уровне $19,8 за баррель. При открытии торгов стоимость этой нефти составляла $26.

Цена нефти Brent упала до $18 за баррель

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