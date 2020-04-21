Коронавирус
КоммерсантъЦена нефти Brent упала до $18 за баррель
Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель. В ходе торгов стоимость июньских фьючерсов падала до $17,9. В 22:30 Brent торговалась на уровне $19,8 за баррель. При открытии торгов стоимость этой нефти составляла $26.
Читать в источнике
Оценить133
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001
Комсомольская правда14:43
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Общество
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru 21:09
Гаджеты
Apple рассекретила «начинку» экранного выреза iPhone 12 Pro
iReactor вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Актриса Светличная обвинила журналистов в краже 600 тысяч рублей
Народные новости 13:16
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Общество
Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными
Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25
Политика
Гидроксихлорохин в США признали неэффективным против COVID-19
Стоит напомнить, что гидроксихлорохин активно продвигал президент США Дональд Трамп.
Ридус 20:48
Авто
Volkswagen прекратит разработку новых кроссоверов
Автоновости дня 04:30
Экономика
Кудрин считает, что расходы на медицину должны вырасти до 10% ВВП
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает реальным в перспективе довести расходы государства на здравоохранение до 10% ВВП.
Свободная Пресса 02:02
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Российская газета 13:45
Общество
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ
Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 18:40
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Политика
Трамп приостановит выдачу грин-карт
Президент США Дональд Трамп сообщил о планах ограничить въезд в страну иностранцам, желающим жить и работать в штатах.
Российская газета 18:32
Общество
В Совфеде предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя
Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой использовать конфискованный нелегальный алкоголь при производстве антисептиков.
РИА Новости 19:26
Кино
Омский режиссер Иван Щеголев скончался от коронавируса
Город55.ру 10:21
Происшествия
В Хакасии скончался пациент с коронавирусом
RT на русском 11:22
Наука
Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета 12:14
Шоу-бизнес
Семенович набрала 40 килограммов на самоизоляции
Gazeta.SPb 19:11
Энергетика
Новак оценил рекордный обвал цен на нефть марки WTI
Глава Минэнерго Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию с рекордным падением цен на нефть.
РИА Новости 17:06
Технологии
Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2020 Update
Несколько дней назад Microsoft официально анонсировала новый крупный апдейт для Windows 10.
Игромания.ру 19 апреля в 13:27
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08