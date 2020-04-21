Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель

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