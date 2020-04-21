Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦена барреля нефти Brent упала ниже $20

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов. К 12:35 мск стоимость июньских фьючерсов на Brent снижалась на 28,47 процента — до 18,27 доллара за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов

Российская газета14:04

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель. WTI - ниже $7

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Нефть Brent впервые с 2002 года опустилась ниже $19

Аргументы и Факты06:23
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