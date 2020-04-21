Коронавирус
РИА НовостиЦена барреля нефти Brent упала ниже $20
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов. К 12:35 мск стоимость июньских фьючерсов на Brent снижалась на 28,47 процента — до 18,27 доллара за баррель.
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Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Общество
Безработные тюменцы получат 3000 рублей на каждого ребенка
Жители Тюменской области, потерявшие работу, получат дополнительно по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Тюменская область сегодня 01:00
Экономика
Эксперты рассказали, что делать, если закончились деньги
Если кредит на "прожить" кажется единственным вариантом, эксперт советует ещё раз пересмотреть собственные ресурсы и актуализировать информацию о доступных мерах господдержки.
ПРАЙМ 20:50
Общество
В Якутии выявили 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией
Всего на 22 апреля в Якутии зарегистрировано 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 23 — на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 16 человек полностью выздоровели, 87 получают лечение: 42 — в Алдане, 27 — в Якутске, десять — в Сунтарах, пять — в Ленске, два — в Вилюйске, один — в Мирном.
REGNUM 22:58
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение по делу Хорошавина
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, ему вменяют взятки на 100 миллионов рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
РИА Новости 07:51
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса, сообщил в заявлении генеральный прокурор штата Эрик Шмитт.
РИА Новости 20:05
Политика
Жители Камчатки получили право самовыдвигаться в губернаторы
Выборы губернатора Камчатского края назначены на единый день голосования, который в этом году запланирован на 13 сентября.
Интерфакс - Россия вчера в 23:31
Здоровье
США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая.
Lenta.ru 22:11
Авто
В России стартовало производство самой доступной версии Kia Seltos
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство базовых версий кроссовера KIA Seltos для рынка России.
Автоновости дня вчера в 08:59
Кино
Режиссер Иван Щеголев умер от коронавируса
Иван Щеголев был режиссером сериала "Морозова". Его коллега, продюсер сериала Ефим Любинский рассказал о состоянии Ивана.
Bash.News 13:06
Общество
Кадыров посоветовал всем мужчинам побриться наголо
Грозный, 20 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в условиях необходимости соблюдения режима самоизоляции и закрытия парикмахерских мужчинам самое время побриться наголо.
REGNUM вчера в 10:46
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Общество
Новые ограничительные меры вводятся в Кузбассе в связи с коронавирусом
На территориях Анжеро-Судженского городского округа и Яйского муниципального округа вводятся дополнительные ограничительные мероприятия.
Сибдепо 06:01
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Авто
В РФ дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Некоторые автомобили попадают под повышенный налог только первый год после покупки, какие-то — несколько лет, а некоторые — и 20 лет после даты производства.
Тарантас Ньюс 00:06
Политика
NYT: Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, уже во вторник объявит о приостановке выдачи новых разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт).
ТАСС 16:53
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Религия
Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей
Патриарх Кирилл попросил об отсрочке платежей за ЖКУ до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей .
Znak.com 09:04
Гаджеты
Компания Samsung создаст сенсор на 600 мегапикселей
Новый совершенный датчик, как подчеркнул вице-президент, должен обладать разрешением 600 мегапикселей.
REGNUM 08:37
Здоровье
В Алтайском крае выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба на воскресенье, 19 апреля, на территории Алтайского края подтверждены еще 9 случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 19 апреля в 03:55
Армия и оружие
Глава Минобороны ФРГ самовольно решила купить истребители у США
Германия хочет закупить у американской компании Boeing 45 истребителей F-18.
News.ru 19 апреля в 12:08
Технологии
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета 22:18
Здоровье
Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей
Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи.
Южный Федеральный вчера в 23:40
Общество
В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК
Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
РИА Новости 20:44
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии
Танк Т-14 на платформе «Армата» прошел ряд испытаний в Сирии, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Хакасия-Информ 19 апреля в 22:50
Происшествия
В Бурятии произошло землетрясение
Эпицентр находился в Тарбагатайском районе. В Бурятии произошло землетрясение.
Ариг Ус 22:10