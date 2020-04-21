Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $16 за баррель, до уровня декабря 1999 года. По данным биржи в Лондоне ICE на 7:35 мск, баррель нефти снизился до $16,1, в моменте стоимость составляла $15,99. Июньские фьючерсы на нефть WTI составляют $10,49 за баррель.

Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года

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