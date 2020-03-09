Энергетика
Вести.RuМайский фьючерс нефти марки Brent упал до 31,68 доллара за баррель
До 30 процентов ускорилось падение мировых цен на нефть марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7:20 по московскому времени майский фьючерс марки Brent падает до 31,68 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить657
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Комментарии
Общество
Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России.
Хоккей
«Автомобилист» разгромил «Сибирь» в очередном матче плей-офф
Очередная игра четвертьфинала КХЛ прошла на новосибирском льду. "Автомобилист" буквально разгромил сибиряков со счетом 1:5.
Общество
Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Армия и оружие
США представили подлодку, способную атаковать без приказа военных
Военно-морской флот (ВМФ) США представил подлодку, способную атаковать без приказа военных.
Финансы
ЦБ решил временно не покупать валюту на внутреннем рынке
Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Хабиба об уличных боях
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор отреагировал на слова обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова во время пресс-конференции перед боем против американца Тони Фергюсона.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений
Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
Здоровье
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.
Политика
Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу»
Как писал NEWS.ru, в Сети появилась информация, что международная группа сыщиков по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 обсуждала возможность нарушения суверенитета России.
Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Биатлон
Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
Происшествия
Женщина привязала к машине санки с ребенком в Омске
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Здоровье
Медики рассказали, кому полезно сало
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии
Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Здоровье
Ученые назвали безопасное для сердца количество яиц в день
Происшествия
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге
Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
Энергетика
Обвал цен на нефть объяснили планами Саудовской Аравии надавить на РФ
Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев 8 марта объяснил, что соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России из-за замещения на рынке дешевой нефти дорогой американской.
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Хоккей
«Металлург» проиграл «Барысу» в четвертой игре серии Кубка Гагарина
Армия и оружие
Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря
Северная Корея запустила три неопознанных снаряда в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Общество
В ПФР рассказали о способах увеличения пенсии
Существенно увеличить пенсию может ряд социальных выплат и надбавок, заявила 8 марта «Вечерней Москве» глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области Марина Густова.
Общество
Блогер из Польши пришла к выводу, что в России хорошо быть ребенком
Автор блога поделилась впечатлением о жизни детей в Москве и отметила для себя, что родители в России не просто любят своих чад, но всячески «лелеют и балуют».