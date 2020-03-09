Энергетика

Вести.RuВести.RuМайский фьючерс нефти марки Brent упал до 31,68 доллара за баррель

До 30 процентов ускорилось падение мировых цен на нефть марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7:20 по московскому времени майский фьючерс марки Brent падает до 31,68 доллара за баррель.
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