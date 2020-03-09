Энергетика

МордовМедиаМордовМедиаМировые цены на нефть обрушились почти на треть

Впервые с февраля 2016 года цены упали ниже 34 доллара и составили 31,43 доллара. В процентах падение составило около трети. Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.
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