Энергетика
Rostov gazetaЦена нефти марки WTI превысила $40 за баррель
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле выросли в цене примерно на три процента, составляя сорок долларов.
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Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Культура
Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони
В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты рассказали, как определить реальный пробег при покупке подержанного авто.
Letnews.ru 01:25
Игры
Ожидается выход Persona 3 и Persona 4 Golden на PC
Новые версии игры Persona 4 Golden и Persona 3 скорее всего, выйдут на PC, сообщил известный инсайдер Sabi Wabii.
Goroday.ru 20:07
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Культура
«Первый канал» объяснил кадры протестов в США вместо титров «Брата-2»
Rambler News Service вчера в 04:39
Спорт
Чемпион Европы Шустов дисквалифицирован на четыре года
Чемпион Европы в прыжках в высоту Александр Шустов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Pravda.Ru вчера в 10:54
Происшествия
Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети
Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru 21:06
Гаджеты
Apple объявит о переходе на ARM-процессоры в Mac на WWDC 2020
Apple готовит 12-ядерный ARM-чип собственной разработки.
Evo-rus.com 11:58
Здоровье
В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом
«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:47
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Общество
Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS
Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.
Lenta.ru 21:26
Общество
Бани и парикмахерские Петербурга могут готовиться к приему посетителей
Беглов отметил, что с Роспотребнадзором уже согласовано открытие библиотек, возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах вне торгово-развлекательных центров, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг, за исключением услуг салонов красоты.
МР7.ру 12:37
Гаджеты
TCL выпустила телевизоры за 129 и 200 долларов
Компания TCL представила два бюджетных телевизора — модели с диагональю 32 и 40-дюймов.
Astera 13:35
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru 16:51
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Космос
Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности
«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
3DNews вчера в 08:48
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
Общество
Крым с 1 июля откроется для туристов
С 1 июля в Крыму разрешается приём туристов из других регионов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:13
Хоккей
«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у Сушинского
Пресс-служба «Авангарда» выступила с заявлением по поводу обысков в доме Максима Сушинского.
Нева Спорт 08:36
Технологии
«ВКонтакте» запустила расшифровку голосовых сообщений
«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.
Афиша Daily 07:33
Происшествия
МВД Дагестана назначило служебную проверку по факту инцидента в Манасе
Напомним, накануне, 9 июня, в селе Манас Карабудахкентского района Республики Дагестан местные жители в большом количестве собрались на федеральной трассе «Кавказ».
Замана 17:51