Энергетика

Rostov gazetaRostov gazetaЦена нефти марки WTI превысила $40 за баррель

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле выросли в цене примерно на три процента, составляя сорок долларов.
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Эхономика: Разрыв между рынками и экономическими реалиями

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Цена Brent опустилась ниже $41

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Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

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Цена нефти сегодня, 7 июня 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости 14:36
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В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
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Культура

Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони

В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты рассказали, как определить реальный пробег при покупке подержанного авто.
Letnews.ru 01:25
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Игры

Ожидается выход Persona 3 и Persona 4 Golden на PC

Новые версии игры Persona 4 Golden и Persona 3 скорее всего, выйдут на PC, сообщил известный инсайдер Sabi Wabii.
Goroday.ru 20:07
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Экономика

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
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Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
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Общество

«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
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Культура

«Первый канал» объяснил кадры протестов в США вместо титров «Брата-2»

Rambler News Service вчера в 04:39
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Спорт

Чемпион Европы Шустов дисквалифицирован на четыре года

Чемпион Европы в прыжках в высоту Александр Шустов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Pravda.Ru вчера в 10:54
Происшествия

Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети

Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru 21:06
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
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Гаджеты

Apple объявит о переходе на ARM-процессоры в Mac на WWDC 2020

Apple готовит 12-ядерный ARM-чип собственной разработки.
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Здоровье

В Бурятии растёт число новых случаев заражения коронавирусом

«Из 79 новых случаев COVID-19: 19 чел. — прибывшие из регионов РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:47
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
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Общество

Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS

Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.
Lenta.ru 21:26
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Общество

Бани и парикмахерские Петербурга могут готовиться к приему посетителей

Беглов отметил, что с Роспотребнадзором уже согласовано открытие библиотек, возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах вне торгово-развлекательных центров, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг, за исключением услуг салонов красоты.
МР7.ру 12:37
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Гаджеты

TCL выпустила телевизоры за 129 и 200 долларов

Компания TCL представила два бюджетных телевизора — модели с диагональю 32 и 40-дюймов.
Astera 13:35
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Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

Газета.Ru 16:51
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Космос

Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности

«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
3DNews вчера в 08:48
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Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
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Общество

Крым с 1 июля откроется для туристов

С 1 июля в Крыму разрешается приём туристов из других регионов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:13
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Хоккей

«Авангард» выступил с заявлением по поводу обысков у Сушинского

Пресс-служба «Авангарда» выступила с заявлением по поводу обысков в доме Максима Сушинского.
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Технологии

«ВКонтакте» запустила расшифровку голосовых сообщений

«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.
Афиша Daily 07:33
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru 09:41
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Происшествия

МВД Дагестана назначило служебную проверку по факту инцидента в Манасе

Напомним, накануне, 9 июня, в селе Манас Карабудахкентского района Республики Дагестан местные жители в большом количестве собрались на федеральной трассе «Кавказ».
Замана 17:51
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

АБН вчера в 13:47
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