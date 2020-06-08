Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. По состоянию на 17:55 стоимость Brent снижается на 2%, до $41,06.

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

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