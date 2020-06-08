Энергетика
РБКЦена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. По состоянию на 17:55 стоимость Brent снижается на 2%, до $41,06.
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Происшествия
Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке
На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.
Вести.Ru вчера в 03:36
Политика
Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг посла
Версия.Инфо вчера в 10:23
Общество
NBER: экономика США вошла в рецессию
Национальное бюро экономических исследований (NBER) в понедельник заявило, что экономика США, крупнейшая в мире, находится в состоянии рецессии.
Вести.Ru 03:04
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com вчера в 08:52
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» покажут в США
Piter.tv 02:09
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Киберспорт
Destiny 2: Beyond Light анонсирована — релиз 22 сентября
Игромания.ру 12:30
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru 10:28
Шоу-бизнес
Яна Рудковская станцевала с Пухляшом из Little Big и выложила видео
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она танцует с Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш из рейв-группы Little Big.
Lenta.ru вчера в 20:42
Экономика
Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны на период до 2035 года.
ТАСС 10:04
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
Космос
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета вчера в 09:04
Политика
Режиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы
Киноиндустрия на Украине находится «почти на нуле», потому что для производства хороших фильмов необходима сильная экономика, чего в стране нет, заявил российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко.
Взгляд.ру 12:03
Происшествия
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
Футбол
РФС утвердил дату начала нового сезона РПЛ
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил новые сроки футбольных сезонов — 2019/20 и 2020/21.
RT на русском 11:45
Политика
Пушков высмеял американского историка из-за слов о расизме в России
Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода из-за слов о расизме в России.
Piter.tv 03:33
Гаджеты
Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen
В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
Происшествия
Иван Стебунов прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова
Актёр Иван Стебунов прокомментировал ДТП с участием своего коллеги Михаила Ефремова.
RT на русском 07:17
Шоу-бизнес
Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа
Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса 11:31
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова
RT на русском 09:55
Здоровье
В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Кремль рекомендовал регионам использовать эту возможность по максимуму, сообщили источники РБК.
РБК 01:22
Политика
Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95", в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", тем не менее, глава государства пояснил, что эта шутка "была о другом".
РИА Новости 11:32
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
Происшествия
Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40