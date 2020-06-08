Энергетика
РБКЦена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. По состоянию на 17:55 стоимость Brent снижается на 2%, до $41,06.
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Новак: условия сделки ОПЕК+ продлены на июль для снижения рисков на нефтяном рынке
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Rambler News Service 10:18
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В СМИ появилась информация о случаях скрещивания людей и животных
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Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля
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На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.
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В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru вчера в 11:16
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Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
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В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
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Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
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Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4
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Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
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В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
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Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
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