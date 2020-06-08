Энергетика
РБКЦена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. По состоянию на 17:55 стоимость Brent снижается на 2%, до $41,06.
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Происшествия
Михаила Ефремова повезли на допрос
Интерфакс 09:42
Происшествия
В УВД по ЦАО начался допрос Ефремова
"В УВД по Центральному административному округу начался допрос Ефремова в рамках уголовного дела по факту аварии", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 10:13
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Политика
Путин поздравил Грефа с признанием Сбербанка лучшим мировым банком
Президент России Владимир Путин поздравил главу Сбербанка Германа Грефа с признанием финансовой организации лучшим мировым банком.
Известия 08:45
Политика
США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
News.ru вчера в 06:23
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Происшествия
Суд арестовал подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске
Суд арестовал до 7 августа троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая, сообщили РИА новости в Красноярском краевом суде.
РИА Новости 09:29
Общество
Карелия с 9 июня открывает все туристические объекты
РИА Новости 09:56
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Происшествия
В семье погибшего в ДТП с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Ефремовым, рассказали еще об одной трагедии в этой семье.
РЕН ТВ 07:09
Общество
Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»
Lenta.ru 08:06
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Происшествия
В крови Ефремова обнаружили наркотики
Lenta.ru 10:31
Футбол
«Рубин» объявил о подписании Меркулова
«Рубин» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника Михаила Меркулова.
Sport24.ru 08:51
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Происшествия
Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский заявил о своей непричастности к отмыванию денег, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:20
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава России оценила, как Смоленская область борется с COVID-19
Главный инфекционист Минздрава РФ отметила, что ей всегда приятно бывать на Смоленской земле, так здесь «комфортно работать».
Рабочий путь (г. Смоленск) 08:44
Армия и оружие
В Иране приговорили к смерти обвиняемого в гибели генерала Сулеймани
Обвиняемый, по версии следствия, сотрудничал с «Моссад» и ЦРУ и передавал им данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани.
Телеканал RTVI 05:03
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Общество
Архангельские власти приступили к закрытию проекта «Шиес»
Ранее, 8 мая текущего года, правительство Архангельской области направило в адрес ООО «Технопарк» письмо с предложением расторгнуть указанное соглашение по соглашению сторон.
REGNUM 08:14
Кино
Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter
В Сети опубликован новый кадр из экранизации игровой франшизы Monster Hunter с Миллой Йовович.
Российская газета 05:59
Экономика
Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд на выплаты пособий по безработице
Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, — говорится в сообщении министерства.
News.ru 10:26
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера
Жена артиста Софья Кругликова в интервью МК рассказала, что у супруга был сложный период, во время которого он употреблял спиртное.
Политическая Экспертиза 08:42