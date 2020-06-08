Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent упала до $40 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. По состоянию на 17:55 стоимость Brent снижается на 2%, до $41,06.
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Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Газета.Ru08 июня в 02:08

Цена нефти Brent упала ниже $40 впервые после встречи ОПЕК+ 6 июня

РБКвчера в 05:16

Цена Brent опустилась ниже $41

ТАСС08 июня в 10:38

Цены на нефть начали падать

Известия08 июня в 09:07

Moody’s понизило стоимость нефти Brent в 2020 году до $35 за баррель

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Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

РИА Новости07 июня в 19:15

Цена нефти сегодня, 7 июня 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

Чемпионат07 июня в 04:45
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Происшествия

Появилось видео с Ефремовым после ДТП

РБК вчера в 23:30
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

У Совета безопасности России имеются данные о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны перед предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:24
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Здоровье

На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии

Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей.
Evo-rus.com 08 июня в 15:13
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Хоккей

Овечкин поблагодарил акушера за роды жены: «Вы лучший доктор»

Овечкин с женой посетили клинику в Майами и подарили цветы акушеру и гинекологу Мариане Бубуче, которая принимала роды.
Sports.ru вчера в 17:18
Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
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Технологии

2019-й стал лучшим годом для смартфонов Google Pixel

Исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC), говорит о том, что в прошлом году компания Google продемонстрировала рекордный объём поставок своих смартфонов семейства Pixel.
3DNews 00:43
Общество

Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным

Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Министерство обороны.
RT на русском вчера в 22:26
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Космос

В ДВФУ презентовали проекты в области освоения космоса

Призовые места заняли проекты, связанные с освоением космоса, виртуальной и дополненной реальностью.
EastRussia вчера в 04:26
1
Общество

Уже завтра в Омской области могут ужесточить режим самоизоляции

Карантинный режим в Омской области могут ужесточить.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:59
81
Общество

Беглов назвал сроки снятия антикоронавирусных ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал следующий этап смягчения антикоронавирусных ограничений в городе.
Поребрик.Медиа 00:05
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым

Российский актер Александр Панкратов-Черный заявил, что к ДТП с артистом Михаилом Ефремовым причастны друзья, позволившие ему сесть пьяным за руль.
ФАН 00:01
11
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Единоборства

Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца

МИР 24 вчера в 21:41
Авто

Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard

Tvoe-avto.com вчера в 10:09
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Футбол

Михаил Меркулов перешел в «Рубин»

Спорт день за днем вчера в 10:14
Происшествия

Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

REGNUM вчера в 15:35
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Армия и оружие

Сирийская армия успешно отразила наступление террористов в Идлибе

Правительственные войска Сирии успешно отразили атаки джихадистов, передает военный источник.
ФАН вчера в 09:00
Политика

Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России

Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что российские туристы могут с комфортом приехать в Турцию этим летом.
Rusturkey.com вчера в 00:04
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Политика

В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию

Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад вчера в 08:18
8
Общество

Крым с 1 июля откроется для туристов

С 1 июля в Крыму разрешается приём туристов из других регионов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 09:13
180
Общество

Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
18
Происшествия

СК заинтересовался невыплатой денег медикам Диагностического центра

Следственный комитет начал проверку после сообщений о том, что сотрудники Диагностического центра Алтайского края не получили компенсационные выплаты.
Алтайская правда вчера в 21:53
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC

Газета.Ru вчера в 20:03
Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
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Происшествия

В Дагестане начался стихийный митинг против полицейского произвола

В Дагестане начался стихийный митинг против полицейского произвола.
Аргументы недели вчера в 11:07
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Шоу-бизнес

Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах

Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец вчера в 08:12
19
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
180
Армия и оружие

В Грузии намерены начать производство Су-25

На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
191
Происшествия

Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб

Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM 08 июня в 23:08
18
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.
RT на русском вчера в 06:08
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