Энергетика
РБКЦена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. По состоянию на 17:55 стоимость Brent снижается на 2%, до $41,06.
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Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
У Совета безопасности России имеются данные о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны перед предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:24
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей.
Evo-rus.com 08 июня в 15:13
Хоккей
Овечкин поблагодарил акушера за роды жены: «Вы лучший доктор»
Овечкин с женой посетили клинику в Майами и подарили цветы акушеру и гинекологу Мариане Бубуче, которая принимала роды.
Sports.ru вчера в 17:18
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс вчера в 17:45
Технологии
2019-й стал лучшим годом для смартфонов Google Pixel
Исследование, проведённое компанией International Data Corporation (IDC), говорит о том, что в прошлом году компания Google продемонстрировала рекордный объём поставок своих смартфонов семейства Pixel.
3DNews 00:43
Общество
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Министерство обороны.
RT на русском вчера в 22:26
Космос
В ДВФУ презентовали проекты в области освоения космоса
Призовые места заняли проекты, связанные с освоением космоса, виртуальной и дополненной реальностью.
EastRussia вчера в 04:26
Общество
Уже завтра в Омской области могут ужесточить режим самоизоляции
Карантинный режим в Омской области могут ужесточить.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:59
Общество
Беглов назвал сроки снятия антикоронавирусных ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал следующий этап смягчения антикоронавирусных ограничений в городе.
Поребрик.Медиа 00:05
Происшествия
Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым
Российский актер Александр Панкратов-Черный заявил, что к ДТП с артистом Михаилом Ефремовым причастны друзья, позволившие ему сесть пьяным за руль.
ФАН 00:01
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Единоборства
Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца
МИР 24 вчера в 21:41
Авто
Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard
Tvoe-avto.com вчера в 10:09
Футбол
Михаил Меркулов перешел в «Рубин»
Спорт день за днем вчера в 10:14
Происшествия
Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже
REGNUM вчера в 15:35
Армия и оружие
Сирийская армия успешно отразила наступление террористов в Идлибе
Правительственные войска Сирии успешно отразили атаки джихадистов, передает военный источник.
ФАН вчера в 09:00
Политика
Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России
Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что российские туристы могут с комфортом приехать в Турцию этим летом.
Rusturkey.com вчера в 00:04
Политика
В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию
Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад вчера в 08:18
Общество
Крым с 1 июля откроется для туристов
С 1 июля в Крыму разрешается приём туристов из других регионов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 09:13
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
Происшествия
СК заинтересовался невыплатой денег медикам Диагностического центра
Следственный комитет начал проверку после сообщений о том, что сотрудники Диагностического центра Алтайского края не получили компенсационные выплаты.
Алтайская правда вчера в 21:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия
В Дагестане начался стихийный митинг против полицейского произвола
В Дагестане начался стихийный митинг против полицейского произвола.
Аргументы недели вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах
Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец вчера в 08:12
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Армия и оружие
В Грузии намерены начать производство Су-25
На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб
Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM 08 июня в 23:08
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.
RT на русском вчера в 06:08