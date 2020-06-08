Энергетика

Rostov gazetaRostov gazetaЦена нефти марки WTI превысила $40 за баррель

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле выросли в цене примерно на три процента, составляя сорок долларов.
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Moody’s понизило стоимость нефти Brent в 2020 году до $35 за баррель

News.ru10:41

Цена нефти Brent впервые за три месяца превысила $43 за баррель

RT на русскомвчера в 06:20

Цена Brent опустилась ниже $41

ТАССвчера в 10:38

Цена нефти Brent упала ниже $40 впервые после встречи ОПЕК+ 6 июня

РБК05:16

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Газета.Ruвчера в 02:08

Цена нефти Brent превысила 43 доллара впервые с 6 марта

Вести.Ru07 июня в 20:47

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

РИА Новости07 июня в 19:15
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Происшествия

Актеру Ефремову предъявлено обвинение в смертельном ДТП

REGNUM 13:18
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Футбол

Новый спортивный сезон российской премьер-лиги начнется 1 августа

Исполком Российского футбольного союза утвердил даты проведения следующего сезона в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 12:59
Происшествия

Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова

Pravda.Ru 07:19
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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Футбол

ФК «Тамбов» может переехать в Нижний Новгород

Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков прояснил ситуацию с возможным переездом команды в Нижний Новгород, пишет «Матч!».
448 вёрст 07 июня в 05:28
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Единоборства

UFC раскрыл местоположение бойцовского острова и назвал даты турниров

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила местоположение так называемого бойцовского острова и анонсировала даты проведения турниров.
RT на русском 12:15
Происшествия

Шлеменко призвал к показательному делу против Ефремова

Двукратный победитель Гран-при Bellator, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко призвал к показательному делу против актера Михаила Ефремова, по вине которого в результате ДТП в центре Москвы погиб Сергей Захаров.
Спорт день за днем 11:21
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Общество

ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок

Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

РБК 10:38
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Общество

Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»

Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
116
Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
232
Происшествия

В джунглях на Самуи найдено тело украинской туристки. Ее муж сказал, что она «подала знаки и ушла»

В джунглях возле района Ламай на тайском острове Самуи обнаружено тело украинской гражданки Ольги Фроловой, пролежавшее там от двух недель до 17 дней.
Инфо24 вчера в 04:13
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
398
Наука

У коронавируса выделили шесть отдельных линий

Анализ структуры более 10 тысяч образцов коронавируса нового типа из разных регионов мира показал, что сейчас по миру распространяется шесть его разновидностей.
ТАСС Наука 06:16
Происшествия

Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

Взгляд.ру 12:52
5
Здоровье

Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса

Врач-хирург Детской областной больницы Калининградской области Мелик Ростомян сегодня скончался от коронавируса.
Российская газета 13:08
5
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Компания вчера в 14:50
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Шоу-бизнес

Собчак поддержала Ефремова и раскритиковала осуждающих его людей

Телеведущая Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:59
87
Общество

Скоро в Свердловской области заработают фитнес-центры

Фитнес-центры, спортивные залы, кафе, рестораны и магазины Свердловской области откроются в скором времени, если сохранится тенденция на снижение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции, об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Вечерние Ведомости 09:18
1
Общество

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
69
Экономика

Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 07:24
13
Происшествия

Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
17
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
27
Общество

Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов

Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
Gorod48 09:31
Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Известия 13:27
Шоу-бизнес

Фадеев назвал мерзкими воспоминания о группе Serebro

Продюсер Максим Фадеев заявил о мерзких воспоминаниях от работы с группой Serebro.
ФАН вчера в 19:38
7
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,7K
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