Энергетика
Rostov gazetaЦена нефти марки WTI превысила $40 за баррель
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле выросли в цене примерно на три процента, составляя сорок долларов.
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Футбол
Новый спортивный сезон российской премьер-лиги начнется 1 августа
Исполком Российского футбольного союза утвердил даты проведения следующего сезона в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 12:59
Происшествия
Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова
Pravda.Ru 07:19
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Футбол
ФК «Тамбов» может переехать в Нижний Новгород
Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков прояснил ситуацию с возможным переездом команды в Нижний Новгород, пишет «Матч!».
448 вёрст 07 июня в 05:28
Единоборства
UFC раскрыл местоположение бойцовского острова и назвал даты турниров
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила местоположение так называемого бойцовского острова и анонсировала даты проведения турниров.
RT на русском 12:15
Происшествия
Шлеменко призвал к показательному делу против Ефремова
Двукратный победитель Гран-при Bellator, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко призвал к показательному делу против актера Михаила Ефремова, по вине которого в результате ДТП в центре Москвы погиб Сергей Захаров.
Спорт день за днем 11:21
Общество
ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок
Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Происшествия
В джунглях на Самуи найдено тело украинской туристки. Ее муж сказал, что она «подала знаки и ушла»
В джунглях возле района Ламай на тайском острове Самуи обнаружено тело украинской гражданки Ольги Фроловой, пролежавшее там от двух недель до 17 дней.
Инфо24 вчера в 04:13
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Наука
У коронавируса выделили шесть отдельных линий
Анализ структуры более 10 тысяч образцов коронавируса нового типа из разных регионов мира показал, что сейчас по миру распространяется шесть его разновидностей.
ТАСС Наука 06:16
Происшествия
Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
Взгляд.ру 12:52
Здоровье
Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса
Врач-хирург Детской областной больницы Калининградской области Мелик Ростомян сегодня скончался от коронавируса.
Российская газета 13:08
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Компания вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Собчак поддержала Ефремова и раскритиковала осуждающих его людей
Телеведущая Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:59
Общество
Скоро в Свердловской области заработают фитнес-центры
Фитнес-центры, спортивные залы, кафе, рестораны и магазины Свердловской области откроются в скором времени, если сохранится тенденция на снижение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции, об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Вечерние Ведомости 09:18
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Экономика
Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля
Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 07:24
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым
Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Общество
Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов
Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
Gorod48 09:31
Шоу-бизнес
Фадеев назвал мерзкими воспоминания о группе Serebro
Продюсер Максим Фадеев заявил о мерзких воспоминаниях от работы с группой Serebro.
ФАН вчера в 19:38
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14