Энергетика
Газета.RuЦена на нефть Brent превысила $43 за баррель
Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, по состоянию на 8.23 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $43,05 за баррель.
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Актер Михаил Ефремов, задержанный после ДТП в центре Москвы, был пьян.
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Общество
Собянин объявил об отмене самоизоляции в Москве с 9 июня
В Москве со вторника, 9 июня, отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 09:54
Общество
Празднование Дня России изменит график выплат июньской пенсии
Выдача пенсий в некоторых регионах в июне будет производиться по измененному графику, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Народные новости 12:00
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ФК «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» форварда Магно
ФК «Краснодар» был готов заплатить 20 млн евро за 100% прав на форварда Таллеса Магно и при этом предоставить бразильскому клубу несколько процентов от суммы последующей продажи нападающего, пишет Sports.ru.
Кубань 24 01:45
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
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Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
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AMD Ryzen 7 3800XT показал свои возможности в Ashes of the Singularity
Согласно последней утечке, средний процессор линейки Matisse Refresh под названием Ryzen 7 3800XT показал свою мощность во внутреннем бенчмарке Ashes of the Singularity.
The GEEK 13:46
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
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Lenta.ru 12:17
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Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
Политика
Путин осведомлен о снятии с эфира программы Михалкова
Российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с программой "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, которая теперь ведется в Сети после того, как один из выпусков сняли с эфира "России-24".
РЕН ТВ 07:44
Общество
Путин подписал закон о переносе туров
Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News 10:56
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
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Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
РИА Новости 17:26
Здоровье
Холодный очаг. Как коронавирус пришел на Камчатку
Власти Камчатки утром 8 июня сообщили о вспышке коронавируса в закрытом на карантин Доме ребенка, при этом инфекцию там выявили еще 5 июня — у 26 сотрудниц и трех детей.
Новая газета 12:00
Общество
Мишустин заявил о готовности РФ к старту туристического сезона
По словам Мишустина, был создан план выхода российской туристической отрасли из режима ограничений, введенного в связи с пандемией.
Мойка78 06:30
Игры
Создатель Cyberpunk о ситуации в США: «Cyberpunk была предостережением, а не руководством к действию»
Создатель настольной игры Cyberpunk Майк Пондсмит заявил, что она должна была стать предостережением для людей, но вместо этого написанное им «антиутопическое будущее стало превращаться в антиутопическое настоящее».
CyberSport.ru 00:30
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Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
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Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
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Наука
Петербургские ученые открыли новый минерал
Российская газета 11:37
Происшествия
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов
Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
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В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Кино
Создатели мультфильма «Атлантида» рассказали о планах на сиквел
Режиссёр оригинального мультфильма Кирк Уайз рассказал, что сценаристы даже придумали оригинального злодея для сиквела.
REGNUM 07:08
Армия и оружие
Появились данные об американской гиперзвуковой системе Vintage Racer
Американский автор Стив Тримбл, специализирующийся на авиационной тематике, сумел найти по снимку данные о перспективной американской гиперзвуковой системе Vintage Racer.
Российская газета 03:56