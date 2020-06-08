Энергетика
РБКЦена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. По состоянию на 17:55 стоимость Brent снижается на 2%, до $41,06.
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Игры
Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня
Релиз The Last of Us Part II ожидается 19 июня текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. Первые рецензии на новое творение Naughty Dog появятся ровно за неделю до выхода, то есть 12 июня.
3DNews вчера в 01:43
Происшествия
Супруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым
Lenta.ru вчера в 14:40
Футбол
Шишкин, Дьяков и еще 7 футболистов покинули систему «Спартака»
Матч ТВ вчера в 11:33
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ вчера в 07:41
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Космос
После исправления ошибки крот InSight снова работает
InSight Lander - это роботизированная посадочная платформа, которую НАСА отправило на Марс, чтобы узнать больше о внутренней части Красной планеты.
AstroNews.ru 08 июня в 09:12
Авто
Компания Subaru продемонстрировала обновленный Crosstrek
Crosstrek в комплектации Limited получил современные системы безопасности, вроде системы автоматического торможения, мониторинга «слепых зон», удержания в полосе движения и автоматического переключения на дальний свет.
CarsWeek.ru вчера в 10:32
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 09:33
Происшествия
Стали известны условия домашнего ареста Михаила Ефремова
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова.
Газета Кемерова 02:05
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 3796 пациентов
В Москве ещё 3796 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:11
Происшествия
Готовившего теракт в Красноярске подростка признали невменяемым
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подросток, задержанный в апреле за подготовку вооружённого нападения на школу, имеет психическое заболевание и нуждается в лечении.
RT на русском 01:54
Путешествия
Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России
Lenta.ru вчера в 09:36
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
Авто
Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Анна Седокова представила новый клип с участием Яниса Тиммы
Российская певица Анна Седокова представила новый видеоклип с участием форварда «Химок» Яниса Тиммы.
Sports.ru вчера в 06:44
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Кино
Зак Снайдер изменит цвета в своей версии «Лиги справедливости»
Американский режиссёр Зак Снайдер изменит цвета в своей версии фильма «Лига справедливости».
News.ru 08 июня в 11:03
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Наука
Искусственный мозг тоже нуждается во сне
Исследователи применяли к нейросети Гауссовский шум режим, который сопоставим с медленным сном по аналогии с человеческим мозгом так как исследовательская группа обнаружила, что после продолжительных периодов обучения искусственный интеллект стал работать медленнее.
МонаВиста 08 июня в 12:43
Гаджеты
Голосовой помощник «Алиса» появился в умных колонках JBL
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» начал работать в умных колонках JBL – стационарной JBL Link Music и портативной JBL Link Portable, говорится в сообщении «Яндекса».
Ведомости вчера в 05:58
Общество
Депутаты Госдумы предложили законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили установить в России минимальную почасовую оплату труда в размере 150 рублей в час.
Yocity12 08 июня в 05:31
Шоу-бизнес
Супруга Юдашкина показала исхудавшего мужа
Супруга известного модельера Валентина Юдашкина на днях разместила фотографию с мужем. На фото дизайнер сидит за накрытым столом.
Свободная Пресса вчера в 11:31
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:51
Общество
В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
Происшествия
Структура «Ростеха» начала отзывать из больниц аппараты ИВЛ «Авента М»
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкоропорацию "Ростех") начал отзывать из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", выпущенные Уральским приборостроительным заводом, сообщили в пресс-службе концерна.
Интерфакс 01:24
Наука
Петербургские ученые воссоздали мозг динозавра в 3D
Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета создали подробную 3D-модель головного мозга и окружающих кровеносных сосудов древнего анкилозавра, сообщается в статье, опубликованной научным изданием Biological Communications.
NewInform 07 июня в 05:07
Происшествия
Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского
Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост вчера в 14:42