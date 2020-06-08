Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent упала до $40 за баррель

По состоянию на 17:55 стоимость Brent снижается на 2% до $41,06. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 3,24%, до $38,27 за баррель. Цены на нефть начали падать после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана о планах увеличения добычи с июля.
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Цены на нефть начали падать

Российская газета12:05

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Нефть взяла передышку: Brent опустилась до $41

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Цена на нефть Brent опустилась ниже $41 за баррель

Rambler News Service11:16

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

РБК10:55

Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта

Вечерняя Москвавчера в 19:48

Цена Brent опустилась ниже $41

ТАСС10:38
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 12:18, Ашберн
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Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
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Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17

Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
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Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

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Число банковских карт в России достигло исторического максимума

Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
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