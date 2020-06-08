Энергетика
РБКЦена нефти Brent упала до $40 за баррель
По состоянию на 17:55 стоимость Brent снижается на 2% до $41,06. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 3,24%, до $38,27 за баррель. Цены на нефть начали падать после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана о планах увеличения добычи с июля.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Стоимость нефти марки WTI достигла 40 долларов за баррель впервые с 6 марта
Вечерняя Москвавчера в 19:48
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 12:18, Ашберн
Общество
ВОЗ: ситуация с пандемией в мире ухудшается
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она ухудшается.
Газета.Ru 12:08
Общество
Россиян предупредили о 42-градусной жаре
В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru 11:16
Общество
Греция снова принимает документы на визы. Стоит ли спешить их подавать?
Греческое консульство возобновило прием документов на туристические визы.
ТурДом 02:35
Происшествия
ФСБ задержала членов наркогруппировки за сбыт кокаина в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели задержание членов наркогруппировки за приобретение и сбыт кокаина на территории Московского региона.
Газета.Ru 12:11
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
Экономика
Россия вошла в топ-3 стран с самым доступным газом для населения
Россия заняла третье место в рейтинге европейских стран по доступности газа для населения.
Клопс 02:30
Общество
Губернатор Алексей Дюмин: «В ближайшее время послаблений в Тульской области не будет»
На заседании регионального оперштаба губернатор Алексей Дюмин заявил, что эпидобстановка в Тульской области пока не позволяет двигаться вперед по ослаблению тех или иных направлений.
MySLO.ru 10:16
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Общество
В России готовятся к открытию туристического сезона
Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 04:43
Общество
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
Политика
Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17
Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
Evo-rus.com 11:23
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
РИА Новости 09:35
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru 10:51
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 137 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 8 июня выявлено 137 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
Кино
Эльфы, дриады, краснолюды: опубликованы концепты магических рас в сериале «Ведьмак»
Киноафиша России 05:35
Общество
Траты в подмосковных салонах красоты выросли в 35 раз
Траты в подмосковных салонах красоты по сравнению с началом апреля выросли в 35 раз за первые дни работы после снятия с них режима ограничений, сообщила пресс-служба банка ВТБ.
ПРАЙМ 09:34
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Экономика
Число банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
Культура
В сети открылся виртуальный рынок российского контента
В сети стартовал первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital Edition. Он продлится с 8 по 15 июня 2020 года.
RT на русском 03:57
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Футбол
Агент заявил, что Рыбус продолжит карьеру в Турции
Мариуш Пекарски, агент футболиста «Локомотива» Мацея Рыбуса, заявил, что железнодорожники не предлагали его клиенту обсудить продление контракта.
RT на русском 10:54
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru 02:42
Музыка
Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен
Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен.
Территория новостей 12:11
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35