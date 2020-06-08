По состоянию на 17:55 стоимость Brent снижается на 2% до $41,06. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 3,24%, до $38,27 за баррель. Цены на нефть начали падать после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана о планах увеличения добычи с июля.

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

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