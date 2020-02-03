Энергетика
ДождьЦена нефти Brent снизилась до минимума за 13 месяцев
Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 54,7 доллара. Это минимальная цена за последние 13 месяцев, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
На фоне распространения коронавируса спрос на нефть в Китае упал на три миллиона барреля в сутки, что составляет 20% от общего объема потребления, пишет Bloomberg.Дождьвчера в 13:31
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Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий.
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Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
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Общество
Ветер чуть не испортил образ Кейт Миддлтон во время визита в Уэльс
Февральский приморский ветер изрядно потрепал прическу Кейт Миддлтон, однако модная герцогиня со знанием дела подошла к выбору образа для визита: часть волос она предусмотрительно затянула в тугой пучок.
Общество
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Новый проект Кодекса об административных правонарушениях возбуждает ненависть к законотворчеству.
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В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Армия и оружие
На орбите развернулась борьба спутников-шпионов РФ и США
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Общество
Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа
Во Вьетнаме вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла в одной из деревень на севере страны близ границы с Китаем.
Общество
Раскрыты условия содержания в карантине вывезенных из Китая россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине россиян, которых эвакуируют из Китая в связи с распространением в стране коронавируса.
Экономика
Акции Tesla подорожали почти на 20%
Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле турецкой армией позиций российских военных
Турецкая армия открыла огонь по позициям российских военных на территории северной части сирийской провинции Алеппо.
Общество
ФАС проверит обоснованность роста цен на продукты на Дальнем Востоке
Как сообщает антимонопольное ведомство, за розничными ценами на социально значимые продукты должны следить территориальные управления.
Происшествия
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Шоу-бизнес
Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни
Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Общество
Чувашия в 2019 году попала в «красную» зону свободы интернета
Всего авторы доклада зафиксировали 438981 (в 2018 году — 662842) отдельный случай вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (434275), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям.
Происшествия
29 россиян отсудили в ЕСПЧ более 800 тысяч евро за пытки в МВД
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию суммарно 29 гражданам, подавших жалобу на пытки в МВД.
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» обыграть «Партизан» на турнире в Катаре
На товарищеском турнире в Катаре завершилась встреча между российским "Ростовом" и сербским "Партизаном".
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Эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки
Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов посчитал самыми опасными газированные химические алкогольные напитки.
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Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Политика
Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя
Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя.
Шоу-бизнес
У Шэннен Доэрти диагностирован рак груди четвертой стадии
У актрисы Шэннен Доэрти врачи обнаружили рак груди четвертой стадии.
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Трамп назвал себя победителем кокусов демократов в Айове
Президент США Дональд Трамп упрекнул Демократическую партию в неспособности провести внутрипартийные кокусы в Айове, где подсчет голосов сорвался из-за технического сбоя.
Общество
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Создатели украинского учебника "Всемирной истории" за 10 класс разместили американского актера Киану Ривза на известной фотографии "Обед на небоскребе" намеренно, чтобы привлечь внимание учеников, заявил во вторник автор учебника Игорь Щупак.
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Американский сенатор допустил, что Трамп может продать Аляску России
Один из главных идеологов импичмента Дональда Трампа, сенатор Адам Шифф, предположил, что нынешний глава Белого дома может продать штат Аляска России.