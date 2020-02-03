с чего всё началось

Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 54,7 доллара. Это минимальная цена за последние 13 месяцев, сообщает «Интерфакс».

Цена нефти Brent снизилась до минимума за 13 месяцев

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