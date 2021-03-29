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Цены на нефть снизились во время утренней торговой сессии. По состоянию на 08:13 мск фьючерс на баррель Brent на лондонской бирже ICE торговался по $63,12, что на 2,25% ниже уровня закрытия торгов в прошлую пятницу. Позднее котировки отскочили и на 9:40 мск снижались на 1,7%.