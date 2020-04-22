Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent упала ниже $16 впервые с 1999 года
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $16 за баррель, до уровня декабря 1999 года. По данным биржи в Лондоне ICE на 7:35 мск, баррель нефти снизился до $16,1, в моменте стоимость составляла $15,99. Июньские фьючерсы на нефть WTI составляют $10,49 за баррель.
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Нефть марки Brent продолжает падение. К утру 22 апреля до значений 1999 года
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