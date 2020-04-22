Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель. Ниже $17 за баррель она упала впервые с ноября 2001 г. Об этом свидетельствуют данные торгов на 6.45 мск.

Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель

Политика Путин уволил замглавы СКР Сорочкина Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина. 222

Происшествия В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. 5

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 124

Здоровье О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post. 240

Экономика Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

Музыка Little Big все-таки выступит на «Евровидении» Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидение-2020», выступит 16 мая в альтернативном конкурсу телеконцерте Europe Shine A Light, организаторами которого является Европейский вещательный союз.

Общество Глава Хакасии предложил выставить пост на границе с Красноярским краем Глава Хакасии сообщил у себя Вконтакте, что сегодня во время заседания оперативного штаба он поручил организовать в короткие сроки пост на северной границе с Красноярским краем. 5

Игры Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.

Кино В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник» В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году. 5

Общество Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России. 2,7K

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,4K

Экономика Эксперты назвали способы сэкономить на аренде жилья в период самоизоляции Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сильно упал, что позволяет договориться с арендодателем о более выгодных условиях.

Транспорт РЖД изменили правила покупки билетов Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге. 3

Транспорт В России могут создать единую систему контроля за водителями Федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности «ГЛОНАСС» разработал прототип единой системы, которая в автоматическом режиме фиксирует нарушения правил дорожного движения и собирает эту информацию с камер из всех регионов России.

Политика Украина ликвидирует «Укроборонпром» «Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.

Политика Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1,6K