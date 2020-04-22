Энергетика
ВедомостиЦена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель. Ниже $17 за баррель она упала впервые с ноября 2001 г. Об этом свидетельствуют данные торгов на 6.45 мск.
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Комментарии
Политика
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ 15:20
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Происшествия
В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин
Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Интерфакс 20 апреля в 00:45
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Здоровье
О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США
Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post.
Live24 01:40
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Экономика
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК 20:55
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Музыка
Little Big все-таки выступит на «Евровидении»
Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидение-2020», выступит 16 мая в альтернативном конкурсу телеконцерте Europe Shine A Light, организаторами которого является Европейский вещательный союз.
LipetskMedia.ru 20 апреля в 03:40
Армия и оружие
В Чечню ввели федеральные войска
Русская Планета вчера в 03:10
Общество
Глава Хакасии предложил выставить пост на границе с Красноярским краем
Глава Хакасии сообщил у себя Вконтакте, что сегодня во время заседания оперативного штаба он поручил организовать в короткие сроки пост на северной границе с Красноярским краем.
Московский Комсомолец Хакасия 10:21
Игры
Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля
Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
Игромания.ру 12:10
Кино
В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»
В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
Ревизор.ру 08:21
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Здоровье
Медики по всей России не могут получить обещанные президентом доплаты
Васильева полагает, что сейчас надо поддержать всех врачей без исключения.
Эхо Москвы 11:30
Общество
В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
Lenta.ru 16:26
Экономика
Эксперты назвали способы сэкономить на аренде жилья в период самоизоляции
Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сильно упал, что позволяет договориться с арендодателем о более выгодных условиях.
РБК 20:00
Шоу-бизнес
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета 05:55
Технологии
Mail.ru Group начала продажи умной колонки
Sostav.ru 01:55
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости 17:05
Транспорт
В России могут создать единую систему контроля за водителями
Федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности «ГЛОНАСС» разработал прототип единой системы, которая в автоматическом режиме фиксирует нарушения правил дорожного движения и собирает эту информацию с камер из всех регионов России.
ТК Звезда 20:18
Политика
Украина ликвидирует «Укроборонпром»
«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru 14:00
Политика
Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
Армия и оружие
The National Interest назвало истинную причину отказа Индии от Су-57
ПолитРоссия 10:51
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
Политика
В США высказались о возможной второй волне коронавируса в стране
Президент США Дональд Трамп высказался о возможной второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
RT на русском 19:10
Футбол
Ежи Дудек: «Месси был провокатором, как вся „Барселона“ и Гвардьола»
Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в автобиографии в резкой форме отозвался о капитане «Барселоны» Лионеле Месси.
Спорт-Экспресс 17:51