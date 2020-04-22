Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель. Ниже $17 за баррель она упала впервые с ноября 2001 г. Об этом свидетельствуют данные торгов на 6.45 мск.
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Цена нефти Brent превысила $21 за баррель

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Цена на нефть Brent стала расти после падения до минимума 1999 года

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Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель

Ведомостивчера в 23:47
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин

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«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
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О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post.
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Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

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РБК 16:07
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Экономика

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК 20:55
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В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
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Little Big все-таки выступит на «Евровидении»

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидение-2020», выступит 16 мая в альтернативном конкурсу телеконцерте Europe Shine A Light, организаторами которого является Европейский вещательный союз.
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Армия и оружие

В Чечню ввели федеральные войска

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Глава Хакасии предложил выставить пост на границе с Красноярским краем

Глава Хакасии сообщил у себя Вконтакте, что сегодня во время заседания оперативного штаба он поручил организовать в короткие сроки пост на северной границе с Красноярским краем.
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Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля

Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
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В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
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Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
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Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
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Медики по всей России не могут получить обещанные президентом доплаты

Васильева полагает, что сейчас надо поддержать всех врачей без исключения.
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В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом

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Эксперты назвали способы сэкономить на аренде жилья в период самоизоляции

Спрос на рынке аренды квартир во время самоизоляции сильно упал, что позволяет договориться с арендодателем о более выгодных условиях.
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РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости 17:05
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В России могут создать единую систему контроля за водителями

Федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности «ГЛОНАСС» разработал прототип единой системы, которая в автоматическом режиме фиксирует нарушения правил дорожного движения и собирает эту информацию с камер из всех регионов России.
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Украина ликвидирует «Укроборонпром»

«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
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Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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The National Interest назвало истинную причину отказа Индии от Су-57

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ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
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Бывший вратарь «Реала» Ежи Дудек в автобиографии в резкой форме отозвался о капитане «Барселоны» Лионеле Месси.
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