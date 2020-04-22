Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года

Цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов за 22 апреля. В источнике