Будьте в Плюсе
Главное
Ещё 
США
Ещё 
Интересное
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Ещё 
реклама
Ещё по теме
Главное
ИзвестияИзвестия
Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель впервые с 1999 года
Северпост
  • РЕН ТВ3:47
  • НТВ1:00
  • Известия0:51
Смотрите также
Цена на нефть марки Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов за 22 апреля.В источнике
Оценить
1
Подробнее о событии
alt

Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года

РИА Новости 00:33
alt

Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель

Российская газета 01:21
alt

Цена нефти Brent опустилась ниже $16 впервые с 1999 года

Парламентская газета 01:20
реклама
Ещё по теме
Главное