Энергетика
Российская газетаЦена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель. При этом стоимость фьючерса нефти WTI установилась на отметке в 10,85 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Стоимость нефти марки Brent побила новый антирекорд: баррель ниже 16 долларов впервые с 1999 года
Комсомольская правда00:42
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Комментарии
Культура
Разворот (утренний): Гузель Яхина
Гузель Яхина, писатель, автор романа «Зулейха открывает глаза» была у нас на прямой связи.
Эхо Москвы 20 апреля в 04:56
Общество
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 16:07
Общество
Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Экономика
Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости вчера в 14:54
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru 01:56
Гаджеты
Представлен Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп
Motorola представила флагманский смартфон Motorola Edge+. Новинка получила огромный дисплей и тройную камеру с основным модулем на 108 Мп.
The GEEK 16:05
Политика
ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 22 апреля данные мониторингового исследования о том, готовы ли россияне принять участие в голосовании и как именно они намерены голосовать.
Коммерсантъ 11:06
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков, сообщило Минкомсвязи.
РИА Новости 13:48
Кино
«Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон
Сериал "Мир Дикого Запада" официально продлен на четвертый сезон. Об этом телеканал HBO объявил 22 апреля 2020 года.
ИА InterMedia 14:29
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
Политика
Генпрокуратура РФ признала деятельность Project Harmony нежелательной
Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации Project Harmony, Inc. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что деятельность данной PH International представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Российская газета 13:39
Общество
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Интерфакс 16:48
Футбол
Нидерландский арбитр самостоятельно принял роды у овцы
Чемпионат 15:40
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Новые автомобили 09:48
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Футбол
В Нидерландах запретили футбол до 1 сентября
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте запретил проведение футбольных соревнований в стране до 1 сентября, сообщает Voetbalzone. nl.
Спорт день за днем вчера в 15:17
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru 15:53
Общество
Минкомсвязи сообщило о снижении качества потоковых трансляций
Ранее YouTube и Netflix начали ограничивать качество видеоконтента, то же сделали Facebook и другие социальные сети, а также онлайн-сервисы.
Игромания.ру 15:12
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика
В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию
Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:57
Происшествия
60 сотрудников больницы Подмосковья заражены коронавирусом
Отмечается, что все 2,9 тысяч сотрудников больницы регулярно сдают анализы и тесты на коронавирус.
Live24 16:12
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Шоу-бизнес
Лиза Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру
Актриса отремонтировала семейное гнездышко. Елизавета Боярская и Максим Матвеев, наконец, переехали в свое семейное гнездышко.
7Дней.ру вчера в 09:45
Кино
Первый тизер сериала «Грозный» появился в Сети
Первый тизер исторического сериала «Грозный» представил телеканал «Россия 1». Об этом сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 09:36
Общество
Издатель игры Cyberpunk 2077 обанкротился из-за ее переноса
Польская компания CDP обанкротилась из-за переноса официального выхода Cyberpunk 2077.
Актуальные Новости 12:04