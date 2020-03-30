Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаНефть Brent подешевела до 22 долларов за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 22 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. В частности, на бирже ICE в Лондоне нефть торгуется по $21,8 доллар за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
 ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.
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Комментарии

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В Башкирии введут режим полной самоизоляции

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Российская газета 02:51
Общество

Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы

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Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
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Общество

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Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
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Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
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В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:20
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Вирусолог пояснил, почему российская вакцина невыгодна другим странам

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В России пик распространения коронавируса может наступить через месяц.
Суть событий 29 марта в 01:43
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

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По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.
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В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

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С начала апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%, сообщает Пенсионный фонд РФ.
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета вчера в 10:40
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Первый американский военный умер от коронавируса

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Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
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Шемберас назвал самый сильный состав в истории ЦСКА

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