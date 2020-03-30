с чего всё началось

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 22 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. В частности, на бирже ICE в Лондоне нефть торгуется по $21,8 доллар за баррель.

Нефть Brent подешевела до 22 долларов за баррель

Общество Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.

Общество В России ужесточили штрафы за нарушение карантина Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Политика Кадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19 Президент России и государство принимает все необходимые меры против коронавируса, однако большинство регионов медлят с решением вопросов по противодействию пандемии, заявил Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы в прямом эфире телекомпании Грозный.

Общество В Башкирии введут режим полной самоизоляции Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.

Общество Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Общество Вирусолог пояснил, почему российская вакцина невыгодна другим странам Ниармедик Российский ученый-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза, академик РАН Феликс Ершов рассказал, почему российская вакцина против коронавируса невыгодна другим странам.

Энергетика Мировые цены на нефть выросли на 5,62% По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.

Экономика «Ведомости»: правительство отложило повышение утилизационного сбора Минприроды направляло свою концепцию в правительство, но Виктория Абрамченко направила письмо в администрацию президента с просьбой перенести сроки рассмотрения на конец 2020 года, рассказал источник «Ведомостей».

Общество С 1 апреля вырастут социальные пенсии С начала апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%, сообщает Пенсионный фонд РФ.

Политика Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.

Политика Украина ослабит карантин ради спасения экономики «Украина не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», — сказал премьер-министр, добавив, что принятие решения об ослаблении карантина будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране.