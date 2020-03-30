Энергетика
УралинформбюроЦена на нефть упала ниже 20 долларов за баррель
Цена за баррель нефти марки WTI впервые с февраля 2002 года опустилась ниже 20 долларов США. Произошло это в ночь на 30 марта – стоимость упала до 19,94 доллара, передает "Уралинформбюро".
Читать в источнике
Оценить480
с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомостивчера в 12:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Комментарии
Авто
В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега
Общество
В Пермском крае ввели режим полной изоляции
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Общество
В Красноярском крае вводят режим самоизоляции
Сегодня, 31 марта, пресс-служба Губернатора Красноярского края сообщила о намерении ввести режим самоизоляции в регионе.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Космос
Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением
Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Экономика
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Общество
В России предложили приостановить регистрацию браков
Министерство юстиции РФ предложило приостановить регистрацию браков на период пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.РИА Новости сообщает сегодня, что ведомство направило такое предложение главам российских регионов.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Общество
Режим самоизоляции ввели для жителей Омской области с 1 апреля
С 1 апреля на всей территории Омской области вводится режим самоизоляции.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Политика
ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции
Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Автоспорт
ФИА запретила систему DAS с 2021 года
С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.
Общество
В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
Общество
В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето
Продление учебного года на лето зависит от того, как россияне будут сейчас придерживаться режима самоизоляции.
Здоровье
Вирусолог рассказала, можно ли заболеть коронавирусом повторно
Врач-вирусолог Галина Червонская заявила, что коронавирусом невозможно заболеть повторно, пишет «МК».
Общество
За сутки в России обнаружили 500 новых случаев заражения коронавирусом
Троих больных врачи обнаружили в Ленинградской и Ростовской областях, по два случая пришлось на Воронежскую, Астраханскую, Тюменскую области, Приморье и Башкортостан.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Здоровье
Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края
Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.
Происшествия
СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса
Ранее в Брянске возбудили дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса
Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.
Общество
Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии
С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Общество
В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса
Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.
Авто
В 2020 году мировой авторынок может упасть на 14%
Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз снижения продаж легковых авто на мировом рынке в 2020 году до 14% с ожидавшихся в феврале 2,5% из-за усиления негативного влияния распространения эпидемии COVID-19.