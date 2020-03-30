с чего всё началось

Цена за баррель нефти марки WTI впервые с февраля 2002 года опустилась ниже 20 долларов США. Произошло это в ночь на 30 марта – стоимость упала до 19,94 доллара, передает "Уралинформбюро".

Цена на нефть упала ниже 20 долларов за баррель

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Политика Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Общество В России предложили приостановить регистрацию браков Министерство юстиции РФ предложило приостановить регистрацию браков на период пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.РИА Новости сообщает сегодня, что ведомство направило такое предложение главам российских регионов.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Автоспорт ФИА запретила систему DAS с 2021 года С настоящего момента изменения регламента «Формулы-1» по ходу сезона потребуют поддержки 60 процентов команд, в то время как ФИА и «Ф-1» смогут менять расписание гонок без голосования.

Общество В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.

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Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Музыка Организаторы «Евровидения» покажут специальный концерт вместо конкурса Организаторы международного конкурса "Евровидение", который отменен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов минувших лет.

Общество Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.

Общество Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.

Общество В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.