с чего всё началось

Цена североморской смеси нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года упала ниже $23 за баррель. До этого американская WTI обновила минимум 2002 года и опустилась ниже $20.

Цена нефти Brent упала ниже $23 за баррель

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Общество В Правительстве назвали сумму штрафов за нарушение карантина При первом нарушении оштрафовать могут на сумму от 15 до 40 тысяч. Для юридических лиц штрафы ещё выше.

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Политика Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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