Энергетика
ПрофильЦена нефти Brent упала ниже $23 за баррель
Цена североморской смеси нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года упала ниже $23 за баррель. До этого американская WTI обновила минимум 2002 года и опустилась ниже $20.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомостивчера в 12:50
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Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Экономика
В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам
Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.
Общество
Слово «коронавирус» запретили в Туркмении
Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
Общество
В Правительстве назвали сумму штрафов за нарушение карантина
При первом нарушении оштрафовать могут на сумму от 15 до 40 тысяч. Для юридических лиц штрафы ещё выше.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Здоровье
Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии
Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
Общество
С 1 апреля курянам проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля на 6,1% будут проиндексированы пенсии, установленные по нормам ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Политика
Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано
Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Хоккей
Игроки назвали Макдэвида лучшим форвардом НХЛ, Кучеров – 4-й
Хоккеисты НХЛ назвали Коннора Макдэвида лучшим нападающим лиги. Это следует из голосования, проведенного Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA).
Общество
Режим самоизоляции ввели для жителей Омской области с 1 апреля
С 1 апреля на всей территории Омской области вводится режим самоизоляции.
Экономика
Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%
Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Общество
США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса
Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3 415 человек.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек
За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Общество
В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса
Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.
Общество
Gamescom 2020 пройдёт как минимум в цифровом формате
Организаторы gamescom 2020 объявили, что в этом году выставка обязательно состоится — если будет решено отменить оффлайн-проведение, то мероприятие обязательно состоится в цифровом формате.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений
Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.
Общество
В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
Врач описал худший сценарий пандемии коронавируса
Самый плохой вариант развития событий с эпидемией коронавируса произошёл в Италии и Испании, заявил врач Евгений Комаровский.
Общество
В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции
За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.