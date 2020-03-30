Энергетика

ПрофильПрофильЦена нефти Brent упала ниже $23 за баррель

Цена североморской смеси нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года упала ниже $23 за баррель. До этого американская WTI обновила минимум 2002 года и опустилась ниже $20.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
 ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.
Ведомостивчера в 12:50

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Brent подорожала до $23 за баррель

Интерфакс01:53

Цена Brent опустилась ниже $23 впервые с ноября 2002 года

Коммерсантъвчера в 03:50

Цена нефти Brent опустилась ниже $22

ТАССвчера в 11:23

Цена Brent опустилась к минимуму 2002 года

Газета.Ruвчера в 11:18

Цена на нефть упала до минимума за 18 лет

Lenta.ruвчера в 05:59

Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 впервые с марта 2002 года

РБКвчера в 10:49

Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

РИА Новостивчера в 03:48
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Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Экономика

В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам

Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.
REGNUM 02:42
Общество

Слово «коронавирус» запретили в Туркмении

Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
News.ru 07:25
Общество

В Правительстве назвали сумму штрафов за нарушение карантина

При первом нарушении оштрафовать могут на сумму от 15 до 40 тысяч. Для юридических лиц штрафы ещё выше.
Metaratings вчера в 06:48
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Здоровье

Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии

Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
REGNUM 06:01
Общество

С 1 апреля курянам проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля на 6,1% будут проиндексированы пенсии, установленные по нормам ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Городские известия (г. Курск) вчера в 06:01
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Политика

Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:42
Хоккей

Игроки назвали Макдэвида лучшим форвардом НХЛ, Кучеров – 4-й

Хоккеисты НХЛ назвали Коннора Макдэвида лучшим нападающим лиги. Это следует из голосования, проведенного Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA).
Sports.ru 11:15
Общество

Режим самоизоляции ввели для жителей Омской области с 1 апреля

С 1 апреля на всей территории Омской области вводится режим самоизоляции.
ИА Красная Весна 13:02
Экономика

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Госдума приняла закон о снижении до 15% размера страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх минимального размера оплаты труда (МРОТ) сотрудников малых и средних предприятий (МСП).
Вести.Ru 06:03
Общество

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3 415 человек.
Известия 13:21
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек

За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Газета.Ru 12:54
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Армия и оружие

Первый военнослужащий США скончался от коронавируса

News.ru 01:13
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Lenta.ru 05:46
Общество

В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), сообщила во вторник глава Минздрава республики Ольга Долгошапко.
Интерфакс 12:51
Общество

Gamescom 2020 пройдёт как минимум в цифровом формате

Организаторы gamescom 2020 объявили, что в этом году выставка обязательно состоится — если будет решено отменить оффлайн-проведение, то мероприятие обязательно состоится в цифровом формате.
Игромания.ру 10:55
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Общество

Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений

Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.
РБК 12:15
Общество

В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
РИА Новости 13:10
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

Врач описал худший сценарий пандемии коронавируса

Самый плохой вариант развития событий с эпидемией коронавируса произошёл в Италии и Испании, заявил врач Евгений Комаровский.
News.ru 08:47
Общество

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
РБК 10:34
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