Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки. Цена на нефть WTI находится на отметке $21,52 за баррель, снижаясь на 4,78%.

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

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