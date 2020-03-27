Коронавирус

ТАССТАССЦена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки. Цена на нефть WTI находится на отметке $21,52 за баррель, снижаясь на 4,78%.
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Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

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Вести.Ru11:55

Нефть марки Brent подешевела до 24,25 долларов за баррель

Комсомольская правда11:41

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАСС09:56

Экономист прокомментировал цену на нефть Brent ниже $25 за баррель

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Россияне стали чаще снимать наличные

Россияне стали чаще снимать наличные, сообщил РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
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«Аэрофлот» до 30 апреля приостанавливает рейсы в Пекин и Гуанчжоу

Как сообщается на сайте перевозчика, компания также сокращает количество рейсов в Шанхай.
Эхо Москвы 16:00
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Тест Линдеманна на коронавирус оказался отрицательным

Газета.Ru 15:46
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Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия 15:43
Экономика

МВФ объявил о начале рецессии в мировой экономике

Международный валютный фонд объявил о начале рецессии в мировой экономике.
RT на русском 15:49
Происшествия

В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 14:25
Политика

Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
RT на русском 15:36
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
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Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
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"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
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Кино

Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса

Россия – Культура 03:28
Происшествия

Житель Ростовской области заразился коронавирусом во Франции

Ростов-на-Дону, 27 марта 2020, 12:03 — REGNUM Второй заболевший COVID-19 житель Ростовской области привёз коронавирус из Франции.
REGNUM 05:03
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Россия 26 марта внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:42
Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
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Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
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Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 04:28
Путешествия

Россиян призвали отложить путешествия по стране

Федеральное агентство по туризму РФ выступило с рекомендациями россиянам, планирующим поездки по России: перенести сроки путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Российская газета 15:14
Происшествия

В Петербурге воспитательницу обвинили в смерти ребенка в детском саду

Российская газета 13:51
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Экономика

Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.
РИА Новости 06:21
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Здоровье

Как в Туле делают тесты на коронавирусную инфекцию

В Тульской области тестами на коронавирусную инфекцию проводят несолько учреждений: подведомственная Роспотребнадзору лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», лаборатории государственных учреждений здравоохранения Тульский областной кожно-венерологический диспансер и Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД.
Центр 71 07:46
Религия

В РПЦ раскритиковали запрет петербургских властей посещать церкви

Губернатор Петербурга запретил посещать церкви и мечети в период с 28 марта по 5 апреля.
Piter.tv вчера в 15:40
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В Твери выписали двух выздоровевших от коронавируса пациентов

Врачи в Тверской области выписали двоих пациентов, у которых после возвращения из-за рубежа диагностировали коронавирус, сообщает в пятницу правительство региона.
РИА Новости 15:18
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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 03:37
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Экономика

В России предупредили о возвращении в XIX век

Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка.
Lenta.ru вчера в 00:27
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
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Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
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