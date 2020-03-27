Коронавирус

ВедомостиВедомостиСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $25 за баррель. На 19:30 мск цена барреля Brent с поставкой в мае снижалась на 7,67% до $24,32. Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г.
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Новости кризиса 28 марта: Центробанк потерял миллиарды долларов, россияне перестанут ездить в отпуска, каждого пятого нефтяника уволят

URA.Ruвчера в 11:00

Экономист прокомментировал цену на нефть Brent ниже $25 за баррель

RT на русском27 марта в 10:43

Нефть Brent упала на 6% за день торгов

REGNUM27 марта в 16:34

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

РИА Новости27 марта в 11:33

Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды

РБК27 марта в 14:54

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАСС27 марта в 09:56

Падение цены нефти Brent ускорилось, курс доллара превысил 79 рублей

Росбалт27 марта в 10:48
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Общество

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
Политика

Песков перешел на удаленную работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
BFM.ru 06:59
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Армия и оружие

В России почти закончены испытания элементов системы С-500

Испытания различных элементов ЗРК С-500 завершаются в России, заявил генеральный директор «Конструкторского бюро специального машиностроения» Владимир Долбенков 26 марта, сообщает журнал «Оборона России».
Красная весна 26 марта в 02:48
Общество

В США умер младенец с коронавирусом

Телеканал Санкт-Петербург 03:17
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Кино

Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»

Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Popcornnews.ru 27 марта в 06:40
Здоровье

Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»

Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
Спорт-Экспресс 07:30
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Политика

В Польше оценили российскую помощь Италии

В Польше читатели информационного ресурса Interia поддержали Россию в скандале с сообщениями СМИ о том, что Варшава якобы не предоставила воздушный коридор самолетам с российской гуманитарной помощью Италии, хотя польская сторона опровергает эти данные.
Газета.Ru 04:34
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Происшествия

Первые случаи коронавируса зафиксированы в Омской области

Правительство Омской области сообщило о первых случаях заболевания коронавирусом в регионе. COVID-19 подтвердился у трёх человек.
News.ru вчера в 16:10
Здоровье

В Волгоградской области коронавирусом заболели 4 человека

С начала противоэпидемических мероприятий с эндемичных территорий в Волгоградскую область прибыли 2643 человека.
Родной город 07:23
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна 03:03
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Общество

В Москве умер 90-летний пациент с коронавирусом

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусной инфекцией, у которого была диагностирована пневмония, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РБК 04:34
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета вчера в 09:37
Общество

В Воронеже приземлился самолет с вывезенными из Таиланда туристами

РИА Новости 06:56
Культура

Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Народные новости 05:42
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Политика

Песков рассказал, почему Путин принял решение обратиться к россиянам

По словам Пескова, президент принял решение выступить перед россиянами после совещания по экономике, поскольку накопилось множество необходимых сведений.
Pravda.Ru 07:44
Авто

Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Автоновости дня 05:00
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
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