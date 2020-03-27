Коронавирус
РБКЦена нефти Brent упала ниже $26 за баррель
Цена нефти марки Brent снизилась на 2,81%, до $26,05 за баррель на 10:25 мск, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Минимальное значение в течение дня составило $25,96.
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Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у артиста Льва Лещенко подтвердился коронавирус.
Игры
Вышел новый трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн
До ремейка «Resident Evil 3» осталась всего одна неделя и компания Capcom выпустила новый трейлер, посвященный главному герою Джилл Валентайн.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Футбол
Нойер может стать игроком «Челси»
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер может стать игроком лондонского "Челси", сообщает Bild.
Общество
Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Хоккей
Овечкин: «хотелось бы забить 50 голов, но безопасность важнее»
Напомним, в текущем сезоне Овечкин забросил 48 шайб. НХЛ объявила о паузе в сезоне 12 марта.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о пике эпидемии коронавируса в России
Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Путешествия
Ростуризм посоветовал отложить поездки по России
Вечером 27 марта Ростуризм, реагируя на ограничения со стороны правительства и руководителей курортных регионов, опубликовал памятку для туристов «О путешествиях по территории Российской Федерации».
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом
В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в США
Внук королевы Елизаветы II с женой и сыном Арчи успел прилететь частным рейсом в Лос-Анджелес перед тем, как были закрыты границы между США и Канадой.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Происшествия
В Хабаровск из Таиланда в субботу прилетели более 720 россиян
Более 720 россиян прилетели в Хабаровск из Таиланда в субботу, ожидается прибытие еще свыше 430, сообщили РИА Новости в хабаровском аэропорту.
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране
Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Политика
Савченко назвала транш от МВФ «глотком воздуха перед смертью»
Средства, которые Киев получит от Международного валютного фонда за принятие закона о рынке земли, станут для граждан Украины только "глотком воздуха перед смертью".
Общество
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда
Политика
ЕС ужаснул доклад о задержаниях и пытках в Донбассе
«Продолжаются необоснованные задержания и пытки задержанных, связанных с конфликтом, в так называемых Луганской народной республике и Донецкой народной республике», — заявили в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС).
Общество
В Дербенте объявлена нерабочая неделя
Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в целях обеспечения санитарно-противоэпидемического благополучия на территории городского округа «город Дербент» объявлена нерабочая неделя.
Политика
Россия внесла резолюцию по борьбе с коронавирусом в ГА ООН
Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию по борьбе с коронавирусом в четверг, 26 марта.
Политика