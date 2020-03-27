Цена нефти марки Brent снизилась на 2,81%, до $26,05 за баррель на 10:25 мск, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Минимальное значение в течение дня составило $25,96.

Цена нефти Brent упала ниже $26 за баррель

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