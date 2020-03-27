Коронавирус

РБКРБКЦена нефти Brent упала ниже $26 за баррель

Цена нефти марки Brent снизилась на 2,81%, до $26,05 за баррель на 10:25 мск, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Минимальное значение в течение дня составило $25,96.
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Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды

РБК14:54

Нефть Brent упала на 6% за день торгов

REGNUM16:34

Новости кризиса 27 марта: Россия потеряет триллионы рублей, продажу алкоголя могут запретить

URA.Ru11:11

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

РИА Новости11:33

Цена на нефть марки Brent упала ниже $25 за баррель

Smolnarod.ru10:38

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАСС09:56

Для США, скорее, выгодны низкие цены на нефть – аналитики

SIA.ru24 марта в 23:08
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Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у артиста Льва Лещенко подтвердился коронавирус.
ЮГ Times 08:39
Игры

Вышел новый трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн

До ремейка «Resident Evil 3» осталась всего одна неделя и компания Capcom выпустила новый трейлер, посвященный главному герою Джилл Валентайн.
Ридус 16:26
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
РИА Новости 20:39
Футбол

Нойер может стать игроком «Челси»

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер может стать игроком лондонского "Челси", сообщает Bild.
Газета.Ru 02:34
Общество

Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
РБК 23:00
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Хоккей

Овечкин: «хотелось бы забить 50 голов, но безопасность важнее»

Напомним, в текущем сезоне Овечкин забросил 48 шайб. НХЛ объявила о паузе в сезоне 12 марта.
ГЛАС.RU вчера в 23:19
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о пике эпидемии коронавируса в России

Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
РИА Новости 22:37
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Путешествия

Ростуризм посоветовал отложить поездки по России

Вечером 27 марта Ростуризм, реагируя на ограничения со стороны правительства и руководителей курортных регионов, опубликовал памятку для туристов «О путешествиях по территории Российской Федерации».
ТурДом 16:14
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Общество

В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончался четвертый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
РБК 13:29
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия вчера в 09:19
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в США

Внук королевы Елизаветы II с женой и сыном Арчи успел прилететь частным рейсом в Лос-Анджелес перед тем, как были закрыты границы между США и Канадой.
Дни24 04:00
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Газета.Ru 13:10
Происшествия

В Хабаровск из Таиланда в субботу прилетели более 720 россиян

Более 720 россиян прилетели в Хабаровск из Таиланда в субботу, ожидается прибытие еще свыше 430, сообщили РИА Новости в хабаровском аэропорту.
РИА Новости 23:01
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru вчера в 15:45
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Мария Машкова не смогла улететь в США к мужу и детям из-за коронавируса

OAnews 14:14
Политика

Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
РИА Новости 18:04
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Политика

Савченко назвала транш от МВФ «глотком воздуха перед смертью»

Средства, которые Киев получит от Международного валютного фонда за принятие закона о рынке земли, станут для граждан Украины только "глотком воздуха перед смертью".
Московский Комсомолец 22:26
Общество

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда

ФедералПресс 02:45
Политика

ЕС ужаснул доклад о задержаниях и пытках в Донбассе

«Продолжаются необоснованные задержания и пытки задержанных, связанных с конфликтом, в так называемых Луганской народной республике и Донецкой народной республике», — заявили в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС).
Росбалт 21:47
Общество

В Дербенте объявлена нерабочая неделя

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в целях обеспечения санитарно-противоэпидемического благополучия на территории городского округа «город Дербент» объявлена нерабочая неделя.
Лезги газет 11:12
Политика

Россия внесла резолюцию по борьбе с коронавирусом в ГА ООН

Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию по борьбе с коронавирусом в четверг, 26 марта.
Известия 18:00
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Российская газета 20:55
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