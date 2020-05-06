Энергетика
ТАССЦена нефти Brent упала ниже $29
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
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Комментарии
Здоровье
«Масочный режим» на Дону может сохраниться до изобретения вакцины
«Масочный режим» в Ростовской области может сохраниться до середины осени - примерного срока создания вакцины от коронавирусной инфекции.
Ugpressa.ru 13:13
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ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак»
ФИФА по просьбе аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" проведёт расследование перехода Эсекюэля Понсе из "Ромы" в "Спартак".
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Германия передаст России архивы о советских военнопленных
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Общество
За санитарией на стройках в Подмосковье проследят «стюарды»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о том, что на стройках в Подмосковье за соблюдением санитарных норм будут следить специальные стюарды.
РБК 15:09
ЖКХ
Отключение отопления начинается в Москве
Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отключение будет идти поэтапно и займет порядка трех суток – с 7 по 9 мая.
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Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
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Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм
По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
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Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Общество
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России
Закон был принят Федеральным собранием от 17 апреля, а подписан президентом РФ 24 апреля 2020 года.
Обзор газет вчера в 08:22
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Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Общество
Глава Минобрнауки Валерий Фальков находится на самоизоляции
В министерстве сообщили, что Фальков, как и значительная часть сотрудников, сейчас работает удаленно и находится на самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург 13:51
Политика
Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным
Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.
Российская газета вчера в 17:30
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Наука
Ученые объяснили заразность коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми, из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК 16:56
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Здоровье
На Кубани подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.
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Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Общество
Масочный режим введут в Воронежской области с 12 мая
Масочный режим начнет действовать в Воронежской области с 12 мая.
De Facto 13:14
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Общество
Прокуратура предупредила мэра Усинска из-за плаката с финским солдатом
В городе Усинске (Коми) прокуратура провела проверку из-за праздничного плаката к 9 Мая, на котором по ошибке изобразили финского солдата.
НТВ 13:13
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Политика
Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции
Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Космос
Россия запустит первый метеорологический спутник в Арктике
В настоящее время космический аппарат "Арктика-М" № 1 изготовлен и проходит электро-радиотехнические испытания по программе разобранного космического аппарата.
Якутия 24 03 мая в 22:10
Общество
В Москве задержали активистов, которых подозревают в участии в акции у Дома правительства
В ходе акции никто из активистов задержан не был.
Коммерсантъ 18:01
Футбол
Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.
РИА Новости вчера в 12:07
Футбол
ЦСКА интересуется чешским защитником Квидой
По информации источника, московский клуб заинтересован в приглашении чешского защитника, который на профессиональном уровне выступает в Нидерландах.
Metaratings 15:29