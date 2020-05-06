Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent упала ниже $29

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
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Новости кризиса 6 мая: объём добычи нефти в РФ откатился на 11 лет, граждан ждут продуктовые карточки

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Цена нефти Brent упала ниже $29

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США сокращают добычу. Почему нефть снова дешевеет?

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Цена на нефть Brent упала ниже $29

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Неустойчивый баррель: что мешает расти мировым ценам на нефть

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