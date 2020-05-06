Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена на нефть Brent упала ниже $29

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent опустилась на 7,2%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне в среду, 6 мая. По состоянию на 18:36 мск, стоимость барреля североморской смеси опустилась до $28,71. Нефть сорта WTI также показала снижение.
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Новости кризиса 6 мая: объём добычи нефти в РФ откатился на 11 лет, граждан ждут продуктовые карточки

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Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

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Неустойчивый баррель: что мешает расти мировым ценам на нефть

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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

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РИА Новостивчера в 17:55
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусьвчера в 03:42
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