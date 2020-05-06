Энергетика
ТАССЦена нефти Brent упала ниже $29
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,7% после роста на старте торгов и торговалась на уровне $28,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:31 мск.
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Нефть дорожает, рубль укрепляется. Доллар снова по 2 рубля - может ли такое быть?
КП - Беларусьвчера в 13:22
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Комментарии
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