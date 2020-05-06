Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена на нефть Brent упала ниже $29

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent опустилась на 7,2%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне в среду, 6 мая. По состоянию на 18:36 мск, стоимость барреля североморской смеси опустилась до $28,71. Нефть сорта WTI также показала снижение.
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