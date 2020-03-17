Коронавирус
RT на русскомЦена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения, стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%.РИА Новостивчера в 21:22
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Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Общество
В Пензе подтверждён первый случай заражения коронавирусом
«Официально диагноз «коронавирус» у госпитализированного в Пензе ранее пациента подтверждён», — говорится в сообщении.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick
Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ, и призвал россиян не покупать продукты впрок.
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Экономика
США ввели отсрочку по налоговым выплатам на сумму 300 млрд долларов
Власти США решили ввести отсрочку по налоговым выплатам для частных лиц и бизнесменов на общую сумму 300 миллиардов долларов, пишет «Интерфакс».
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Футбол
Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год
Чемпионат Европы по футболу, проведение которого было запланировано этим летом, перенесен из-за распространившегося в мире коронавируса на следующий год.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Армия и оружие
За шипами пришли траншеи: Боевики не утихомирятся в Идлибе
Российская часть колонны прошла от города Саракиб на востоке провинции Идлиб всего несколько километров и, не доходя до близлежащего посёлка Нейраб, повернула назад в связи с получением информации о том, что боевики готовят вооружённые провокации против военных РФ.
Футбол
Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом
Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Футбол
Президент «Армавира» поддержал Федуна
Президент «Армавира» Валентин Климко полагает, что футбольный сезон в России нужно не приостанавливать, а завершить из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Хоккей
КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина
Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.
Политика
Трамп ответил на сообщения о причастности США к коронавирусу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в том, что Америка причастна к распространению коронавируса, и назвал их "бесчестными".
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Наука
Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток
Американским ученым из Питтсбургского университета удалось произвести пересадку конечностей лабораторных крыс и их успешное приживание благодаря тактике раковых клеток.
Авто
Volkswagen поднял цены на автомобили в России
Фото: Volkswagen Компания Volkswagen повысила цены на свои автомобили в России.
Киберспорт
Во что поиграть, пока заперт дома. Собрали самое интересное
Если вам нравятся динамичные мультиплеерные сражения с участием большого количества игроков, то выбор «королевской битвы» на время карантина очевиден — это Warzone.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк
Суд в Киеве арестовал до 2 апреля помощника экс-депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, который подозревается в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила в домогательствах ухажеров матери
Как только девочка подросла все ухажеры матери начали уделять ей в разы больше внимания, что стало раздражать Успенскую.