Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения, стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%.

с чего всё началось

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Общество Путин призвал россиян не покупать продукты впрок Президент Владимир Путин посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ, и призвал россиян не покупать продукты впрок.

Политика Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Космос Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Общество СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.

Армия и оружие За шипами пришли траншеи: Боевики не утихомирятся в Идлибе Российская часть колонны прошла от города Саракиб на востоке провинции Идлиб всего несколько километров и, не доходя до близлежащего посёлка Нейраб, повернула назад в связи с получением информации о том, что боевики готовят вооружённые провокации против военных РФ.

Футбол Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.

Футбол Президент «Армавира» поддержал Федуна Президент «Армавира» Валентин Климко полагает, что футбольный сезон в России нужно не приостанавливать, а завершить из-за угрозы распространения коронавируса.

Хоккей КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Наука Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток Американским ученым из Питтсбургского университета удалось произвести пересадку конечностей лабораторных крыс и их успешное приживание благодаря тактике раковых клеток.

Происшествия Суд в Киеве арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк Суд в Киеве арестовал до 2 апреля помощника экс-депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, который подозревается в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.