Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЦена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать149
с чего всё началось

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%

Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения, стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%.
РИА Новостивчера в 21:22

Подробнее о событии

Цена нефти Brent обрушилась ниже $29 за баррель

Экономика сегодня14:47

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

RT на русском14:09

Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года

ТАСС14:08

Цена нефти Brent упала ниже 29 долларов впервые с 2016 года

РИА Новости14:11

Цена на нефть упала ниже 29 долларов

Lenta.ru14:29

Мировые цены на нефть снова пошли в гору

Телеканал 360°вчера в 22:15

Мировые цены на нефть растут более чем на 5%

Аргументы и Фактывчера в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

78.ru 11:13
Общество

В Пензе подтверждён первый случай заражения коронавирусом

«Официально диагноз «коронавирус» у госпитализированного в Пензе ранее пациента подтверждён», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:53
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия 06:28
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick

Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
CyberSport.ru 14:30
Общество

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ, и призвал россиян не покупать продукты впрок.
Lenta.ru 08:09
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Космос

Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной

Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Взгляд.ру 08:58
Экономика

США ввели отсрочку по налоговым выплатам на сумму 300 млрд долларов

Власти США решили ввести отсрочку по налоговым выплатам для частных лиц и бизнесменов на общую сумму 300 миллиардов долларов, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 13:13
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Футбол

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу, проведение которого было запланировано этим летом, перенесен из-за распространившегося в мире коронавируса на следующий год.
Mirmol.ru 08:56
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Piter.tv 04:24
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Армия и оружие

За шипами пришли траншеи: Боевики не утихомирятся в Идлибе

Российская часть колонны прошла от города Саракиб на востоке провинции Идлиб всего несколько километров и, не доходя до близлежащего посёлка Нейраб, повернула назад в связи с получением информации о том, что боевики готовят вооружённые провокации против военных РФ.
Евразия Daily 05:26
Футбол

Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом

Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Газета.Ru 14:46
Футбол

Президент «Армавира» поддержал Федуна

Президент «Армавира» Валентин Климко полагает, что футбольный сезон в России нужно не приостанавливать, а завершить из-за угрозы распространения коронавируса.
ProstoProSport 14:53
Общество

В Екатеринбурге подтвердили первый случай коронавируса

Профиль 09:04
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета 11:25
Хоккей

КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина

Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.
Peterburg2.ru 04:33
Политика

Трамп ответил на сообщения о причастности США к коронавирусу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в том, что Америка причастна к распространению коронавируса, и назвал их "бесчестными".
РИА Новости 13:47
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Наука

Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток

Американским ученым из Питтсбургского университета удалось произвести пересадку конечностей лабораторных крыс и их успешное приживание благодаря тактике раковых клеток.
МонаВиста 14:47
Авто

Volkswagen поднял цены на автомобили в России

Фото: Volkswagen Компания Volkswagen повысила цены на свои автомобили в России.
Daily-Motor.Ru 04:55
Киберспорт

Во что поиграть, пока заперт дома. Собрали самое интересное

Если вам нравятся динамичные мультиплеерные сражения с участием большого количества игроков, то выбор «королевской битвы» на время карантина очевиден — это Warzone.
Чемпионат 06:15
Происшествия

Суд в Киеве арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Суд в Киеве арестовал до 2 апреля помощника экс-депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, который подозревается в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
ФАН 14:19
Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила в домогательствах ухажеров матери

Как только девочка подросла все ухажеры матери начали уделять ей в разы больше внимания, что стало раздражать Успенскую.
Privet-Rostov.ru 13:42
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное