Энергетика
Газета.RuЦены на нефть эталонных марок продолжают падать
По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI подешевела на 5,98% и составила $21,07 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
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Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
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В Министерстве здравоохранения России сообщили, что разработаны разработке способов экстренной постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у медицинских работников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, передает ТАСС.
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На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
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Более 70 российских школьников застряли в США
В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
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Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве
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Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
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