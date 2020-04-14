Энергетика

ИзвестияИзвестияНефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель

Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке на 18:27 мск вторника, 14 апреля.
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Нефть Brent вновь понизилась в цене

ИА Новороссия12:00

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

RT на русском11:53

Цена на нефть Brent опустилась ниже $30

REGNUM11:41

Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель

Российская газета12:16

Цена на нефть марки Brent упала до 29,94 долларов за баррель

ИА Красная Весна12:04

Цены на нефть эталонных марок продолжают падать

Газета.Ru11:39

Доллар, нефть, коронавирус на 14 апреля

Право.ру04:45
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МИД сообщил о сложной ситуации в США у 74 российских школьников

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Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
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Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области

Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.
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Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
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Пушков рассказал об уготованной России роли на мировой арене

Утрата мировой гегемонии Соединенными Штатами неизбежна, на смену придет «треугольник стран» — России, Китая и США.
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Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

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Дипломаты из США предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане

Сотрудники посольства США в Китае задолго до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с соблюдением безопасности в лаборатории в Ухане, сообщает газета The Washington Post.
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Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
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В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:59
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Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
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На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

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Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка

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Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции

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Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

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Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от COVID-19 в Италии

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Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
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Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
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Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ

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Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
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AMD готовит флагманский мобильный процессор Ryzen 9 4900U

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МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
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В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
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