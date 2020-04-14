Энергетика

ИзвестияИзвестияНефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель

Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке на 18:27 мск вторника, 14 апреля.
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Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

ТАСС11:44

Доллар, нефть, коронавирус на 14 апреля

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Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

RT на русском11:53

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Нефть Brent вновь понизилась в цене

ИА Новороссия12:00

Стоимость Brent опустилась ниже 31 доллара за баррель

ИжевскИнфо.РУвчера в 06:26
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