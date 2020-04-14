Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск. В течение вечера вторника падение цены продолжилось. На 21:26 мск баррель Brent стоил $29,41, снижение составило 7,9%.
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