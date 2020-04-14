Энергетика
КоммерсантъЦена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск. В течение вечера вторника падение цены продолжилось. На 21:26 мск баррель Brent стоил $29,41, снижение составило 7,9%.
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В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.
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АЛРОСА сократила зарплаты руководства на 20%
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Коммерсантъ 16:06
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
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Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
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Футбольный сезон в Италии вряд ли возобновится — замглавы минздрава
Чемпионат Италии по футболу, вероятно, не возобновится из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери 14 апреля, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.
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Граждане РФ вылетели из США в Россию возвратным рейсом
Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
Российская газета 21:05
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В США число случаев заражения коронавирусом превысило 600 тысяч
Скончались 25575 человек, выздоровели около 46 тыс. Тем временем президент США Дональд Трамп допустил вероятность снятия введенных из-за коронавируса ограничений в 20 штатах до начала мая.
Росбалт 19:40
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
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В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Энергетика
Цены на бензин на заправках России начали снижаться
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л.
Интерфакс 12:43
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Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
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Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
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Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
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Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
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Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза вчера в 13:40
Общество
Минюст: беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне
Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что пожар и беспорядки в исправительной колонии №15 в Ангарске были заранее срежиссированной провокацией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru 10:59
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Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
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В алтайском городе-курорте обвально сократились платежи за услуги ЖКХ
Оплата коммунальных услуг в Алтайском крае сократилась в среднем на 5-7%, в Белокурихе же сокращение обвальное.
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У юной фигуристки была серьезная мотивация — помогать родственникам, живущим в бедности.
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Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском 03:38
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Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
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Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
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