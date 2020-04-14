Энергетика
Газета.RuЦены на нефть эталонных марок продолжают падать
По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI подешевела на 5,98% и составила $21,07 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Происшествия
Дело бывшего иркутского чиновника рассмотрят в суде
Дело бывшего иркутского чиновника рассмотрят в суде Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области завершило расследование резонансного уголовного дела бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды.
Коммерсантъ 11:05
Общество
99-летний ветеран войны победил коронавирус в Бразилии
Ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет стал самым пожилым человеком в Бразилии, которому удалось победить коронавирус.
РЕН ТВ 17:56
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 13:01
Общество
Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков
Дорожные камеры в Москве пока не способны выявлять нарушителей пропускного режима, а потому водители без спецпропусков не получат штрафы за каждый проезд под камерой.
Российская газета 18:46
Общество
Законопроект о запрете комиссий при оплате ЖКХ прошел первое чтение
Законопроект предлагает распространить такой запрет и на комиссию при оплате пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги банкам и почтовым организациям.
Интерфакс 08:14
Здоровье
Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса COVID-19
Британские эксперты сообщили о новом опасном симптоме коронавируса, при котором нужно срочно вызывать медиков.
ToDay News Ufa 10:20
Кино
Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и другие фильмы на YouTube
Студия Lionsgate объявила о старте акции по бесплатному показу своих фильмов на YouTube.
Российская газета 11:47
Энергетика
Саудовская Аравия объявила майские цены на нефть
Эр-Рияд, 13 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для стран Азии и повысила для Соединенных Штатов.
REGNUM вчера в 08:11
Гаджеты
Представлены OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
OnePlus анонсировала флагманскую линейку смартфонов OnePlus 8. Всего две версии смартфонов: обычный OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
The GEEK 12:38
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor вчера в 05:55
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность 10:19
Общество
Спецрейс из США с россиянами на борту вылетел в Россию
Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Нью-Йорка в Россию возвратным рейсом "Аэрофлота", передает ТАСС.
Газета.Ru 20:43
Гаджеты
Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10
Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.
3DNews 14:38
Происшествия
На Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19
В Ягоднинском округе Магаданской области сразу у девяти работников артели предварительно обнаружили коронавирусную инфекцию.
Российская газета 20:29
Здоровье
Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок.
Псковское агентство информации вчера в 02:40
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Авто
В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta
Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия.
SpeedMe 11:40
Общество
Дипломаты из США предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане
Сотрудники посольства США в Китае задолго до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с соблюдением безопасности в лаборатории в Ухане, сообщает газета The Washington Post.
Интерфакс 09:52
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:47
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
Футбол
Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»
Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru 11:25
Футбол
В ФИФА сомневаются, что в нынешнем году пройдут матчи сборных
Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни оценил вероятность возобновления матчей национальных команд.
Матч ТВ 00:32
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа
Ореанда-Новости 11:05
Футбол
Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04