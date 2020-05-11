Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI c поставкой в июне снижается на 3,47%, до $23,88 за баррель.

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Общество В Калининградской области выявили 40 случаев коронавируса 40 жителей Калининградской области заразились коронавирусом за сутки в регионе. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 87

Общество Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19 По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс). 1,1K

Здоровье Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат. 82

Политика Путин поручил представить национальный план восстановления экономики Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики. 1K

Общество ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 284

Происшествия Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна. 132

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 298

Политика В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой». 232

Политика Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке. 3

Общество 69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались. 547

Общество Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

Политика Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней На прошлом совещании, которое состоялось в среду, 6 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план постепенной снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. 5,2K

Общество Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов. 77

Политика В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости. 3

Общество В России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни. 262

Общество В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом По данным на 10 мая, в России за сутки было выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом.