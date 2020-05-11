Энергетика
РБКЦена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на американскую нефть марки WTI c поставкой в июне снижается на 3,47%, до $23,88 за баррель.
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Общество
В Калининградской области выявили 40 случаев коронавируса
40 жителей Калининградской области заразились коронавирусом за сутки в регионе. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
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СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара
В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры.
РБК 04:21
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Политика
Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
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Аккаунт игры Mafia в Twitter впервые заработал с 2018 года
Twitter-аккаунт игры Mafia вернулся к работе впервые с 2018 года.
Дни24 вчера в 15:30
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Политика
Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
Общество
69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки
Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com вчера в 02:40
Общество
В Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
Политика
Путин: У желающих развалить страну 20 лет назад были шансы
Президент России Владимир Путин заявил, что у желающих развалить страну 20 лет назад были шансы.
РЕН ТВ вчера в 08:50
Технологии
Илон Маск пообещал до конца года чипировать человека
Американский предприниматель Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, пообещал до конца года чипировать человека.
UfaTime.ru 09 мая в 16:30
Общество
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:29
Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
Общество
Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 05:11
Политика
Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней
На прошлом совещании, которое состоялось в среду, 6 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план постепенной снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 11:46
Музыка
Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big
Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:15
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:10
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
Общество
В России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
Порецкие вести вчера в 03:46
Общество
В России за сутки выявили 11 656 случаев заражения коронавирусом
По данным на 10 мая, в России за сутки было выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
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Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой
13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
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Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по территории Индии
В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
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